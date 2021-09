Evergrande wankt: Das sind die Hintergründe

Als die US-Investmentbank Lehman Brothers am 10. September 2008 einen drohenden Quartalsverlust von 3,9 Milliarden Dollar bekannt gab, dachte kaum jemand an eine größere Gefahr. Vorausgegangen war eine Immobilienkrise im sogenannten Subprime Markt für minderwertige US-Immobilienkredite, die schlechte Risiken darstellen, weil sie leicht ausfallen können. Diese faulen Kredite waren im großen Stil mit Qualitätskrediten gebündelt und mit Bestnote in Form von Verbriefung weiterverkauft worden.

Faule US-Immobilienkredite weltweit verbreitet durch Verbriefungen

Bis klar wurde, wie faul die Kreditpakete waren, verging Zeit. Die Pakete ließen sich wegen ihrer komplizierten Machart nicht wieder aufschnüren und entfalteten deshalb eine große Streuwirkung. Viele andere Finanzprodukte gerieten in Verdacht, die vorher als völlig unbedenklich galten. Es entstand eine Vertrauenskrise im ganzen Finanzsektor, die nicht lösbar erschien. Jeder konnte sich infiziert haben mit dem Lehman-Virus.

Chinesische Regierung könnte Evergrande fallen lassen

Die US-Regierung hatte Lehman damals Pleite gehen lassen. Die Rettung der anderen Banken, die in dem Strudel nach unten mitgezogen wurden, war danach umso teurer. Jetzt zeigt auch die Regierung in Peking bisher wenig Neigung, dem strauchelnden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande unter die Arme zu greifen. Die Probleme von Evergrande sind eher eine Folge von verschärften Vorschriften der Regierung. Vielleicht will Peking sogar ein Exempel statuieren, um Auswüchse am chinesischen Immobilienmarkt zu bestrafen. Auch eine abschreckende Wirkung auf ausländische Investoren könnte erwünscht sein.

Chinesischer Markt anders als die USA weitgehend unzugänglich

Wie bei den zuletzt stark gefallenen Aktienkursen von chinesischen Unternehmen nimmt die Regierung in Peking keine Rücksicht auf die Märkte, wenn sie politische Maßnahmen verhängt. Auch teilt sie ihre Macht nicht gern mit Investoren aus dem Ausland, die in vieler Hinsicht fern gehalten werden von den chinesischen Märkten. Bei Evergrande haben außerhalb Chinas nur einige wenige Spezialisten Unternehmensanleihen im Depot. Der Schaden ist anders als bei Lehman sehr stark auf das Inland begrenzt. Evergrande könnte allerdings einen Schatten auf den bisher boomenden Immobilienmarkt werfen, der für die chinesische Wirtschaft von großer Bedeutung ist.

Indirekte Schäden für deutsche Exportwirtschaft möglich

Sollte es wegen eines möglichen Zusammenbruchs des Immobilienriesen Evergrande tatsächlich zu einer Neubewertung kommen, könnte das viele Chinesen treffen. Die eigene Wohnung steht für sie als Altersvorsorge an erster Stelle und stellt einen Großteil ihres Vermögens dar. Ein solcher Preisverfall würde Ersparnisse, Konsum und Wirtschaftswachstum hart treffen und kann von der Regierung nicht gewollt sein. Aber würde sie ihn notfalls auch verhindern können? Für Handelspartner wie Deutschland wären Konsequenzen denkbar, da Exporte zu einem Großteil nach China gehen.

Evergrande nur ein Auslöser, nicht aber die Ursache für Börsenbeben

Das chinesische Wirtschaftswunder ist stark schuldengetrieben und wird vom Staat in vielen Bereichen mit angeschlossen Banken mitfinanziert. Kritische Beobachter warnen schon lange vor dem Platzen einer "China Bubble". Wenn diese Blase ausgerechnet jetzt platzt, wäre das ein unglücklicher Zufall. Denn die Finanzmärkte sind wegen drohender Zinserhöhungen in den USA ohnehin angeschlagen. Dass die US-Notenbank auf die hohe Inflation mit einem Ende der Anleihekäufe reagieren könnte und so die Zinsen für diese Anleihen an den Märkten steigen lässt, drückt stark auf die Stimmung.

Erklärung für starke Kursabschläge

In so einer kritischen Phase für die Anleger fand die drohende Pleite von Evergrande möglicherweise mehr Beachtung als in normalen Zeiten. Wenn der Abwärtstrend erst einmal da ist, reagieren Anleger stark auf schlechte Nachrichten und sehen sich in ihrem Pessimismus gern bestätigt. Das könnte nun bei Evergrande der Fall gewesen sein und die Erklärung liefern für die starken Kursabschläge der vergangenen Tage.