Europawahl: Das fordern Wirtschaft und Gewerkschaften in Bayern

Ob Gewerkschaften oder Wirtschaftsverbände - viele sich hatten in den letzten Wochen für Europa und die Teilnahme an der Wahl stark gemacht. Dass sich die EU-Kritiker nicht so durchsetzen konnten, wie vorab angenommen, darüber zeigen sich beide auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks erfreut.

Unklare Gemengelage im EU-Parlament ein Problem

Doch Vertreter der Bayerischen Wirtschaft sehen die unklaren Mehrheitsverhältnisse im künftigen Parlament problematisch. Denn so könnten sich die Befürworter einer europäischen Wirtschaft schlechter durchsetzen:

"Was die europäische Finanzebene und die europäische Wirtschaftspolitik betrifft: Wir brauchen ein Zusammenfinden derjenigen, die auf den europäischen Markt setzen. " Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Bayerischer Handwerkstag fordert Allianz pro-europäischer Parteien

Diese Bedenken über die unklaren Mehrheitsverhältnisse sind auch beim Bayerischen Handwerkstag rauszuhören. Deshalb fordert das bayerische Handwerk eine Allianz pro-europäischer Parteien:

"Es ist nun wichtig, eine stabile Mehrheit im Europäischen Parlament zu zimmern, damit das Parlament schnell handlungsfähig wird und inhaltlich konstruktiv gearbeitet werden kann." Frank Hüpers, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags

Gleichzeitig müsse die EU das Erstarken von Populisten und Nationalisten ernst nehmen und sich erneuern. Das bayerische Handwerk fordert, den Mehrwert der EU für kleine und mittlere Unternehmen wieder klarer erkennbar zu machen.

Gewerkschaften hoffen auf europäischen Mindestlohn

Ob Arbeitnehmer sich mit ihren Forderungen in Brüssel künftig durchsetzen können, hängt für Bayerns DGB Chef Matthias Jena von den möglichen Koalitionen ab, die sich im EU Parlament bilden werden.

"Wir haben zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn gefordert. Wir erwarten uns vernünftige Arbeitsbedingungen. Und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann lässt sich ja vermuten, dass die Hauptforderung der Wählerinnen und Wähler eine ökologischere Politik ist." Matthias Jena, Bayerischer DGB-Chef

Auch die Gewerkschaften stünden für diese "ökologischere Politik", so der DGB Bayern-Chef Matthias Jena. Allerdings nur, wenn sich die Politik entsprechend auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen kümmere.