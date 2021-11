23.11.2021, 11:41 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Europas größtes Wellpappe-Werk künftig nicht mehr in Oberfranken

Rund 700 Millionen Euro will ein Kartonhersteller aus dem Landkreis Coburg investieren, um in Nordrhein-Westfalen ein neues Wellpappe-Werk zu bauen. Damit würde der Standort in Ebersdorf bei Coburg als größtes Werk im nächsten Jahr abgelöst werden.