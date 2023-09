Europäischer Luftabwehr-Schutzschirm: Firma Diehl profitiert

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Estland und Lettland haben am Montag im mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz eine Absichtserklärung über ihre Beteiligung an der European Sky Shield Initiative (ESSI) unterzeichnet. Es handelt sich dabei um ein Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems.

Darüber hinaus unterzeichneten die Verteidigungsminister von Estland, Hanno Pevkur, und die Ministerin von Lettland, Inara Murniece, einen Rahmenvertrag mit dem Unternehmen Diehl Defence über die Beschaffung des Luftverteidigungssystems namens IRIS-T SLM. Estland schloss gleichzeitig einen Kaufvertrag mit Diehl über dieses System ab.

Diehl ist ein Rüstungs- und Technikkonzern. Die Rüstungssparte Diehl Defence stelle Hightech-Ausrüstung in den Bereichen bodengebundene Luftverteidigung, Lenkflugkörper, Munition, Trainings- und Schutzsysteme her, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Pevkur: Deutschland wichtigster Verteidigungspartner

Laut dem Esten Pevkur war der Kaufvertrag lediglich der "early bird of ESSI" – der frühe Vogel, sprich einer der ersten Abschlüsse zur europäischen Luftverteidigungsinitiative. Sie würden jede Lektion aus der Ukraine mit in die Heimat nehmen, so der estnische Verteidigungsminister weiter. Und die erste Lektion sei: "You have to control your skies" – "Man muss seinen Luftraum kontrollieren". Deutschland sei mit diesem Vertragsabschluss nun der wichtigste Verteidigungspartner für Estland, noch vor den USA, so Pevkur.