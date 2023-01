Europäischer Gaspreis fällt unter 70 Euro – Gasreserven steigen

Der Gaspreis in Europa hat im Lauf der ersten Handelstage des neuen Jahres einen neuen Tiefststand erreicht. Seit Beginn des Ukrainekriegs im Februar 2022 war Erdgas nicht mehr so günstig. Am Mittwoch wurde der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zeitweise bei rund 67 Euro je Megawattstunde gehandelt. Im Handelsverlauf ist der Gaspreis dann wieder etwas gestiegen auf rund 69 Euro.

Seit Anfang Dezember hat sich der Preis für den Terminkontrakt TTF damit in etwa halbiert. Das Rekordhoch war im vergangenen Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht worden. Damals hatte ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Anstieg beim Preis ausgelöst.

Milde Temperaturen und steigende Füllstände

Ein wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis bleiben die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen in Europa, die den Verbrauch dämpfen. Dank des zuletzt milden Winters wird in Deutschland weiter Erdgas eingespeichert.

Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am 2. Januar 90,64 Prozent. Die Gasreserven sind damit den 13. Tag in Folge gestiegen, nachdem sie zuvor über mehrere Wochen gesunken waren.

Kemfert sieht Heiz- und Industriebereich in der Pflicht

Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, warnte auf Anfrage von BR24 aber: "Wir sind in einer ernsten Energiekrise und noch lange nicht über den Berg."

"Der Europäische Gaspreis fällt, da die Versorgungslage recht entspannt ist aufgrund des milden Winters, einer Diversifikation der Nachfrage und Sparanstrengungen. Sollte dies weiter so bleiben, kann der Preis zunächst niedrig bleiben. Sollten die Temperaturen jedoch weiter sinken und die Nachfrage klar zulegen, kann der Preis auch wieder deutlich steigen." Daher sei es wichtig, "dass wir weiterhin Gas einsparen und möglichst schnell vom Gas unabhängig werden - insbesondere im Heiz- und Industriebereich."

Verbrauch bei Strom und Gas sinken

Bedingt durch die milden Temperaturen sank im Dezember der Gasverbrauch deutlich. Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag der Gasverbrauch in der 51. Kalenderwoche 23,8 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre und 37,4 Prozent unter der Vorwoche. Temperaturbereinigt habe der Verbrauch in der 50. und 51. Kalenderwoche um 12,4 Prozent unter dem Referenzwert der letzten vier Jahre und damit im kritischen Bereich gelegen. Die Behörde bekräftigte ihr Sparziel von mindestens 20 Prozent, um eine nationale Gasmangellage in diesem Winter zu vermeiden.

Auch beim Strom wurde 2022 deutlich weniger verbraucht als in den Vorjahren. Allerdings stieg der Verbrauch von Erdgas zur Stromproduktion.