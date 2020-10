Europäische Zentralbank lässt digitalen Euro testen

Ein Konsultationsverfahren wurde gestartet mit Befragung von Bürgern, Unternehmen und Politikern. Die EZB macht viel Werbung für dieses Projekt. Es wäre die dritte Form, Geld in Umlauf zu bringen: neben dem Bargeld und dem Buchgeld, das die EZB den Geschäftsbanken als Zentralbankgeld auf deren Konten bei der Notenbank überweist.

So etwas sei machbar, wenn man es wollte, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank: "Also ich sehe da technische überhaupt kein Problem, einen digitalen Euro einzuführen durch die Europäische Zentralbank, das ist nicht die Frage. Ich glaube, der eigentliche Grund dafür, dass jetzt viele westliche Zentralbanken und auch Zentralbanken in Asien darüber nachdenken, ist, dass sie Konkurrenz verspüren durch private Anbieter." Als Beispiel nennt Krämer "Libra". "Und die staatlichen Zentralbanken haben Angst, dass ihnen das Wasser abgegraben wird."