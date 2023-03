Europa und der Arbeitskampf: Wofür im Ausland gestreikt wird

Italien: Streiken ja, aber nicht überall

In anderen Ländern sind die Möglichkeiten für Bahnstreiks begrenzter: In Italien etwa gehört Streiken zwar zum wichtigsten Instrument im Arbeitskampf. Doch in sogenannten essentiellen Lebensbereichen muss eine Grundversorgung gewährleistet sein. Dazu gehören neben dem Gesundheits- auch das Transportwesen. Streiks bei der Bahn oder im öffentlichen Nahverkehr dauern deshalb entweder nur wenige Stunden an oder es streikt nur ein Teil der Verkehrsmittel.

Ansonsten war der italienische Streikkalender in diesem Frühjahr voll – und kurios: Ende Januar zum Beispiel streikten Tankstellenbetreiber zwei Tage lang. Die italienischen Synchronsprecher streikten ganze drei Wochen, weshalb die neuen Folgen einiger Serien erstmal nur in Originalsprache verfügbar waren. Höhepunkt war der Generalstreik am 9. März, an dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer landesweit und branchenübergreifend teilnahmen.

Portugal: Lehrkräfte im Fokus

Der landesweite Großstreiktag steht in Portugal noch bevor – und hat vor allem Auswirkungen auf Familien mit Schulkindern: Für den 6. Juni hat die größte portugiesische Lehrergewerkschaft zu landesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Um den großen Streikwillen zu erklären, bedarf es einen Blick zehn Jahre zurück, in die Zeit der Eurokrise: Damals fror die Regierung auf Druck der Troika in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes die Gehälter ein. Und auch später gab es trotz linker Mehrheiten im Parlament nur moderate Lohnerhöhungen. Gepaart mit der derzeit hohen Inflation treibt dies viele Lehrkräfte, aber auch Krankenhauspersonal sowie Angestellte im öffentlichen Nahverkehr und bei der Justiz auf die Straße.

Deutschland in Europa im Streik-Mittelfeld

Ansonsten ist Portugal mit 13 Ausfalltagen pro 1.000 Beschäftigte im Jahr nur moderat streikaktiv im europäischen Vergleich, ähnlich wie Deutschland und Großbritannien (je 18 Tage). Das hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung für den Zeitraum von 2011 bis 2020 errechnet.

Am seltensten wird laut der Statistik in Schweden (zwei Tage) und der Schweiz (ein Tag) gestreikt. Die meisten Streiktage sammelten hingegen Beschäftigte in Belgien (97) und Frankreich (93) – wobei die Zahl sogar noch höher liegen dürfte: Politische Streiks, wie etwa die derzeitigen über die französische Rentenreform, finden in Frankreich öfter statt, fallen jedoch nicht in die Berechnungen des WSI.