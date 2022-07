Parität zum Dollar: Warum der Euro so schwach ist

Noch ist für die deutsche Wirtschaft nicht viel zu spüren von der sogenannten Dollarparität, dem Wechselkurs des Euro von eins zu eins zum Dollar. Doch viel spricht dafür, dass die Gemeinschaftswährung gegenüber der US-Devise weiter nachgibt. Unter bestimmten Umständen wären noch viel schwächere Eurokurse erwartbar: Der Markt wartet darauf, ob Putin Europa den Gashahn abdreht und damit die europäische Wirtschaft - wie erwartet - in eine Rezession stürzt. Außerdem warten Investoren auf das entscheidende Zinssignal der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche als Reaktion auf die grassierende Inflation im Euroraum. Das alles macht eine Investition in den Euro derzeit unattraktiv gegenüber einer Geldanlage in Dollar oder Schweizer Franken.

Schwacher Euro lässt Energiepreise und Inflation weiter steigen

Für die Wirtschaft im Euro-Raum werden Energieimporte teurer, für Touristen Reisen in die USA. Das erhöht zusätzlich den Inflationsdruck für die Verbraucher. Die Europäische Zentralbank EZB, die für den Euro zuständig ist, verfolgt kein bestimmtes Wechselkursziel und hofft, dass die aktuelle Euroschwäche - so wie schon einmal nach der Bargeldeinführung von 2002 - von alleine wieder verschwindet. Die üblicherweise positiven Wachstumseffekte eines niedrigen Euro-Kurses für die deutsche Exportwirtschaft sind derzeit gering, weil die Nachfrage im Ausland nachlässt und den Wert der Einfuhren nicht übersteigt.

Hinzukommt, dass die akuten Probleme in Europa, die sich im Eurokurs widerspiegeln, auf einen vergleichsweise starken US-Dollar treffen. Der befindet sich zurzeit gegenüber allen anderen wichtigen Währungen zusammengenommen auf einem 20-Jahres-Hoch. Das hängt mit den außergewöhnlich hohen Zinsen in den USA zusammen, welche die US-Notenbank noch weiter erhöhen will. Außerdem erweist sich die US-Konjunktur bisher als sehr robust gegen alle Krisenerscheinungen. Das Wachstum in Amerika war zuletzt deutlich höher als in Europa, wo die Wirtschaft länger schon auf der Kippe zu einer möglichen Rezession steht.

Das spricht noch für den Dollar und gegen den Euro

Außerdem tauchte in den vergangenen Wochen das Gespenst der Euro-Schuldenkrise wieder auf. Im Wesentlichen geht es dabei um unterschiedlich hohe Zinsen, die einzelne Euro-Länder ihren Gläubigern für ihre Staatsschulden bezahlen müssen. Weil die EZB keine zusätzlichen Anleihekäufe mehr plant, gerieten zum Beispiel italienische Staatsanleihen unter Druck und verteuerten sich durch höhere Renditen am Kapitalmarkt.

Dazu kommt, dass die EU mit der Ausgabe eigener Anleihen zu einer Schuldenunion werden könnte. Die Europäische Union will selbst viele hundert Milliarden Euro an Krediten für die Restrukturierung nach der Corona-Pandemie und für Investitionsprogramme aufnehmen. Damit sollen auch die ehrgeizigen Klimaziele der Union erreicht werden. Für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte werden diese Vorhaben auf eine höhere Verschuldung in der gesamten EU und womöglich auch auf höhere Zinsen hinauslaufen. Dieses Szenario spiegelt sich vielleicht heute schon in dem aktuell niedrigen Wechselkurs des Euro zum Dollar und zu anderen starken Währungen wie dem Schweizer Franken wieder.