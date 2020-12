EuGH: Lastwagenfahrer fallen unter EU-Regeln gegen Lohndumping

Entschieden wurde über deutsche und ungarische Lkw-Fahrer, die für ein niederländisches Unternehmen fahren. Der Niederländische Gewerkschaftsverband (FNV) fand, diese müssten auch so bezahlt werden wie andere Lkw-Fahrer in den Niederlanden.

Es würde für sie nämlich die sogenannte "Entsenderichtlinie" gelten - also das europäische Recht, das dafür sorgen soll, dass es den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort gibt. Würden die ausländischen Lkw-Fahrer weniger Geld bekommen, würde das den Wettbewerb verzerren und könne dazu führen, dass die niederländischen Kollegen letztlich auch weniger verdienen.

Am Bau oder in der Pflege längst geklärt

Für Menschen, die auf dem Bau oder in der Pflege arbeiten, war bereits klar, dass die Entsenderichtlinie angewendet werden muss. Aber wie verhält es sich mit Lkw-Fahrern, die typischerweise viel unterwegs sind - und eben oft gerade nicht in dem Land, in dem ihr Arbeitgeber ansässig ist?

Der EuGH, das oberste Gericht der EU, misst der Sache offenbar Bedeutung zu. Denn es beschäftigte sich nicht eine reguläre Kammer mit fünf Richtern, sondern die große Kammer mit 15 Richtern mit dem Fall. Und diese sagen: Die Regeln gelten unabhängig vom Wirtschaftssektor für jede länderübergreifende Dienstleistung. Auch wenn darin nichts konkretes über Verkehr und Speditionsgewerbe vermerkt ist.

Trotzdem kommt es auf den Einzelfall an

Allerdings ist genauer zu prüfen, wie eng die Verbindungen vom jeweiligen Fernfahrer zu seinem Unternehmen sind. Wie viel Zeit verbringt er in den Niederlanden? Belädt er selbst? Kümmert er sich zum Beispiel um Reinigung oder Instandhaltung? Nur, wenn er mit den Niederlanden verbunden ist, gilt der dortige Tarifvertrag.

Das Urteil des Gerichts hat eine gewisse Signalwirkung: Arbeitnehmer, die in anderen EU-Ländern arbeiten, sind zu schützen und müssen auch von dem Standard profitieren, der in dem jeweils anderen Land gilt. Auch das EU-Parlament hatte im Sommer beschlossen, dass Lkw-Fahrer bessere Arbeitsbedingungen bekommen müssen. Das sogenannten Mobilitätspaket I muss spätestens 2022 viele Regeln zugunsten von Berufskraftfahrer verbessern.