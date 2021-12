EU will Atomenergie als grüne Technologie anerkennen

Hinter den Kulissen versuchte Deutschland vergeblich zu verhindern, dass die Kernenergie als staatlich begünstigte Zukunftsinvestition gilt. In einem ihrer letzten Interviews mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärte die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sich die neue Ampelkoalition in Berlin in Sachen Atomkraft auf eine Niederlage bei der EU-Kommission einstellen müsse. Die Kommission habe, so Merkel, auf Initiative von Frankreich und anderer EU-Länder ein Verfahren eingeleitet, wonach Atomkraft wohl bald als nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes eingestuft werde.

Entscheidung dagegen unwahrscheinlich

Eine Entscheidung gegen Kernkraft in der sogenannten Taxonomie als Richtschnur für die Finanzmärkte sei nur möglich, wenn 20 von 27 EU-Mitgliedsländer explizit mit 'Nein' stimmen. Das gilt als unwahrscheinlich, weil Frankreich in dieser Frage in der EU bereits Verbündete hat, die an französischer Technologie zum Bau weiterer Atomkraftwerke interessiert sind.

Auch Erdgas bald grün?

Im gleichen Sinne könnte eine Entscheidung auch pro Erdgas fallen, das viele für eine wichtige Brückentechnologie zur Herstellung von Wasserstoff halten. Auch in der Erdgas-Frage vertritt die Ampelkoalition eine andere Auffassung. Eine Entscheidung der EU-Kommission wird noch in diesem Jahr erwartet.