EU verfolgt Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer

Wer sämtliche Wendungen in der Abgasaffäre aufmerksam verfolgt hat, für den kam die Nachricht aus Brüssel heute nicht überraschend: Bereits vor über einem Jahr hatten deutsche Medien berichtet, dass es neben dem Dieselskandal bei VW noch einen weiteren, mindestens ebenso dubiosen Komplex gebe, der nach Aufklärung verlangt. So habe in der Bundesrepublik lange Zeit ein regelrechtes Syndikat existiert, zu dem sich die führenden Automobilhersteller schon vor gut zwei Jahrzehnten zusammengeschlossen hätten, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Ausschnitt ARD-Bericht

Während die Enthüllungen von ARD und „Spiegel“ innenpolitisch und juristisch weitgehend folgenlos blieben und die allgemeine Empörung schnell wieder verpuffte, griffen die europäischen Kontrolleure den Fall auf. Mitte Oktober 2017 erschienen EU-Beamte erstmals in den Geschäftsräumen mehrerer deutscher Auto-Konzerne, um unangenehme Fragen zu stellen und Unterlagen zu beschlagnahmen. Die Razzien, so wurde damals betont, seien nur „ein erster Schritt in den Ermittlungen“ und bedeuteten nicht, dass ein hinreichender Verdacht oder gar Beweise für ein strafbares Verhalten vorlägen. Dies scheint sich, folgt man dem Sprecher der zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager, inzwischen geändert zu haben.

„Die Kommission hat eine förmliche Prüfung eingeleitet. Es geht darum, herauszufinden, ob der sogenannte „Fünferkreis“ illegale Absprachen im Bereich Abgasreinigung getroffen hat, um einen fairen Wettbewerb zu umgehen.“

" Fünferkreis" im Visier

Zum besagten „Fünferkreis“ zählt man die deutschen Premium-Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen sowie die VW-Töchter Audi und Porsche. Sie müssen sich nun wegen möglicherweise rechtswidriger Absprachen einem offiziellen Kartellverfahren der EU stellen. Das bedeutet: Brüssel ist ab sofort allein für den Vorgang zuständig, die nationalen Behörden müssen sich aus der Sache heraushalten. Und: Alle Beteiligten werden fortlaufend über den Stand der Untersuchung informiert und können dazu Stellung nehmen. Eine Frist, bis zu deren Ablauf die Ermittlungen beendet sein müssen, gibt es nicht.

Die Kommission betont: Mit der sogenannten „Dieselaffäre“ um verbotene Abschalteinrichtungen, Schummel-Software und manipulierte Abgaswerte habe dieses Verfahren nichts zu tun. Man konzentriere sich einzig und allein auf eine Frage des Wettbewerbsrechts:

„Damit das ganz klar ist: es gibt keine direkte Verbindung zwischen unserem Kartellfall und den Enthüllungen von vor drei Jahren. Das sollte man sauber trennen. Und zum jetzigen Zeitpunkt haben wir auch keinerlei Hinweise darauf, dass die Parteien sich über dieses Thema ausgetauscht haben.

Interne Absprachen?

Konkret beschränken sich die Ermittlungen der Brüsseler Kontrolleure auf zwei Aspekte: Zum einen die Einführung sogenannter SCR-Systeme, die schädliche Stickoxide mittels Harnstoff aus Diesel-Abgasen entfernen. Zum anderen geht es um Partikelfilter für Benziner. Es gilt herauszufinden, inwiefern Mitarbeiter von BMW, Daimler & Co. heimlich Vereinbarungen getroffen haben, um Verbraucher und Behörden hinters Licht zu führen. Der Verdacht: die Autobauer einigten sich intern auf die jeweils preiswertere Variante, zu Lasten der Umwelt.

Im Gegensatz zu Absprachen, die der Qualitätsverbesserung dienen, etwa bei Material, technischen Standards oder Crashtests, wären solche Deals laut EU-Recht strafbar, so der Sprecher von EU-Wettbewerbskommissarin Vestager:

„Sollte sich dieser Verdacht einer Absprache im Kreis der Fünf beweisen lassen, dann hätten die Hersteller den Kunden die Möglichkeit vorenthalten, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, obwohl die entsprechenden Technologien zur Verfügung standen.“

Daimler als Kronzeuge ?

So schwer der Vorwurf auch wiegt, allzu groß scheint das Zittern vor millionenschweren Strafzahlungen in den Konzernen nicht zu sein. So erklärte Volkswagen in einer ersten Reaktion, man habe den Start des Kartellverfahrens erwartet und arbeite mit der Kommission zusammen. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter von BMW. Und von Daimler heißt es, man habe einen Kronzeugenantrag gestellt, was der EU-Sprecher indirekt bestätigte. Soll heißen: weil der Autobauer die Kommission von sich aus über den möglichen Verstoß informiert hat, könnte er ungeschoren davonkommen oder zumindest ein milderes Bußgeld erhalten.

Aus der Politik kommt viel Lob für die Entscheidung der Kommission: So erklärte der Verkehrsexperte der Grünen, Oliver Krischer, das Prüfverfahren könne für die deutschen Autokonzerne teuer werden. Bei illegalen Absprachen zu Lasten der Kunden verstehe Brüssel keinen Spaß. Und der Sprecher der Sozialdemokraten im EU-Parlament Ismael Ertug meinte, der Lack der Automobilindustrie bekomme "mehr und mehr Schäden". Es könne nicht sein, dass die Verbraucher am Ende für die Betrügereien zahlten.