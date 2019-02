EU untersagt Fusion von Siemens und Alstom

Der Zusammenschluss könnte sich negativ auf den Binnenwettbewerb in Europa und letztlich auch auf die Verbraucher auswirken. Das sah unter anderem die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager so. Um die Befürchtungen zu zerstreuen hatte Siemens bereits Zugeständnisse gemacht, etwa mit dem Angebot, Bereiche aus der Signaltechnik zu verkaufen. Das hat der Kommission aber offenbar nicht ausgereicht.

Bayern hätte wohl als Fertigungsland profitiert

Allein hierzulande hat die Bahntechnik-Sparte von Siemens nach Firmenangaben rund 11.000 Beschäftigte. Die Hälfte davon arbeitet an den bayerischen Standorten Erlangen, Nürnberg und München. Aus Franken kommt unter anderem Antriebstechnik, die dann in Krefeld und Wien bei der Endmontage in Züge verbaut wird. Die Bahnsparte „Siemens Mobility“ und damit auch Bayern-Standorte von Siemens hätten wohl von einer Fusion profitiert.

Berlin und Paris waren für Siemens-Alstom-Fusion

Die Regierungen in Berlin und Paris haben die Fusion immer unterstützt und den "Airbus der Schiene" befürwortet - insbesondere mit Blick auf die wachsende Konkurrenz aus China. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich vor der Entscheidung der EU-Kommission über die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom für eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts ausgesprochen.