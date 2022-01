EU-Taxonomie: "Niemand gezwungen, in Atomkraft zu investieren"

Klimaneutralität bis 2050 – das ist das Ziel der EU. Dafür soll nachhaltig investiert werden. Ist Atomkraft nachhaltig? Ja, sagt Frankreichs Präsident Macron. Als CO2-arme Energiequelle sei Kernenergie klimafreundlich. Ähnlich sieht das auch die EU-Kommission in ihrem Vorschlag zur Taxonomie.

Dagegen lehnen Deutschland, Österreich und andere EU-Länder ein Öko-Siegel für Kernenergie strikt ab. Zu hoch und zu teuer seien die Kosten und Risiken von Atomkraft, ungeklärt die Endlagerung von radioaktiven Abfällen.

Christian Klein: Einordnung klar definiert

Dies entspricht auch der Einschätzung von Christian Klein, Professor für Nachhaltige Finanzwirtschaft an der Uni Kassel. "Die EU-Kommission definiert Nachhaltigkeit im Hinblick darauf, ob eine Wirtschaftsaktivität ein Nachhaltigkeitsziel erreicht." Nach dieser Sicht wirke sich der Bau eines Atomkraftwerks auf das Ziel Klimaschutz positiv aus.

Aber nach dem Do-No-Significant-Harm-Prinzip, so Klein, dürfe "die Aktivität nicht gleichzeitig negativ auf andere Ziele wirken, wie Kreislaufwirtschaft oder Umweltschutz." Und da gebe es für ihn gar keine Diskussion, dass Atomkraftwerke da nicht hineingehören.

Etikettenschwindel: Greenwashing

Schon jetzt gibt es Etikettenschwindel, das sogenannte "Greenwashing", wenn manche Unternehmen sich als "grün" präsentieren oder Banken und Fondsgesellschaften ihre Finanzprodukte als "grün" und nachhaltig" verkaufen, obwohl sie es gar nicht sind.

Doch "Nachhaltigkeit ist kein Zustand. Es ist ein Prozess", betont Klein. "Wir müssen uns vielmehr fragen, wie Unternehmen geholfen werden kann, ihre Geschäftsmodelle so zu verändern, dass sie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen im Einklang sind? Darüber müssen wir noch viel diskutieren. Greenwashing wird in den nächsten Jahren weniger werden, weil einfach mehr Klarheit herrschen wird."

EU-Taxonomie als Game-Changer

Mehr Klarheit soll künftig durch die EU-Taxonomie geschaffen werden. Sie ist Bestandteil des im März 2018 vorgestellten EU-Aktionsplans zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum. Insgesamt eineinhalb Jahre haben Expertinnen und Experten länderübergreifend die Taxonomie entwickelt. Das Ergebnis sei "sehr gelungen", so Christian Klein, denn es werde in Zukunft viel mehr Transparenz geben.

"Für mich ist die Taxonomie ein 'Game-Changer', und sie wird die Art und Weise, wie wir denken, in den kommenden Jahren positiv beeinflussen." Christian Klein

Grün Investieren ohne Atomkraft

Anfang Februar 2022 will die EU-Kommission ihren finalen Vorschlag zur Taxonomie vorlegen, vermutlich ohne große Änderungen. Erwartet wird, dass eine Mehrheit der EU-Länder und auch das EU-Parlament dafür stimmt. Was aber heißt das dann für private Anleger, die ihr Geld grün anlegen wollen? Wie können Sie sicherstellen, dass sie nicht ungewollt ein Atomkraftwerk finanzieren?

"Niemand wird gezwungen, in Atomkraft zu investieren, nur weil Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird", betont Klein. "Private Anlegerinnen und Anleger müssen einfach beim Beratungsgespräch klarstellen, dass sie auf keinen Fall Atomkraft in ihrem Portfolio haben wollen." Und zumindest in Deutschland gehe er davon aus, so der Professor für Nachhaltige Finanzwirtschaft, dass der Finanzberater darauf vorbereitet sei und die passenden Produkte dann für den jeweiligen Investor bereithalte.