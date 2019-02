EU-Studie zu Aktienfonds: Darauf müssen Kleinanleger achten

Ergebnis der EU-Studie: 6 Prozent Wertsteigerung trotz Finanzkrise

Eine neue Studie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA gibt wichtige Hinweise für Kleinanleger: Es ist der erste umfassende Report über die Wertentwicklung und Kosten der in der EU angebotenen Finanzprodukte. Zukünftig soll der Report jedes Jahr erscheinen. Erklärtes Ziel: Die Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten. Die Studie der Europäischen Wertpapieraufsicht kommt zu dem Ergebnis: Der Wert von Aktienfonds stieg EU-weit in den zehn Jahren zwischen dem 1.1.2008 und 31.12.2017 im Schnitt um über sechs Prozent im Jahr, trotz Finanzkrise.

Diese Aktienfonds-Typen bringen etwas

Doch es gibt unterschiedliche Aktienfonds. Die Studie untersucht sie auch nach verschiedenen Managementformen. Da gibt es zum Beispiel die aktiv gemanagten Fonds, bei denen Fondsmanager Aktien zusammenstellen, die sie für besonders aussichtsreich halten. Bei passiv gemanagten Aktienfonds wird dagegen ein bestimmter Aktienindex nachgebildet. Es gibt Länder-, Branchen- oder globale Indizes. Beispiel DAX: In ihn gehen die Kurse der 30 größten deutschen Unternehmen ein, mit unterschiedlichen Anteilen. Der Kurs von Siemens bestimmt den Dax zum Beispiel zu etwa neun Prozent. Ein passiv gemanagter DAX-Fonds enthält also etwa neun Prozent Siemensaktien, ohne dass Siemens eigens von Fachleuten analysiert wird.

EU-Studie: Kosten für passive Aktienfonds geringer

Die EU-Studie ergab: Die unterschiedliche Management-Form hat Auswirkungen für die Kunden. Zwar verzeichneten aktiv gemanagte Aktienfonds eine etwas höhere Wertentwicklung, die Arbeit der Fondsmanager war jedoch so kostspielig, dass sich das für die Anleger meist nicht auszahlte, - im Gegenteil: Nach Abzug der Kosten brachten aktiv gemanagte Aktienfonds im 10-Jahresvergleich ab 1.1.2008 im Schnitt pro Jahr 5,5 Prozent, passiv gemanagte aber 5,8 Prozent.

"Kosten für aktiv gemanagte Aktienfonds sind signifikant höher, verglichen mit passiven Fonds. Das führt abzüglich Kosten zu einer niedrigeren Wertentwicklung für aktive verglichen mit passiven Aktienfonds." – Auszug aus dem Report der European Securities and Market Authority

Diese Ergebnisse decken sich mit früheren Untersuchungen sowohl aus der EU als auch aus den USA.

Verbraucherzentrale: Investment breit streuen

Die Verbraucherzentralen raten schon seit Jahren zu passiv gemanagten Aktienfonds. Allerdings muss der Verbraucher dabei einiges beachten:

"Der Verbraucher muss im Endeffekt die notwendige Risikobereitschaft haben, einen längerfristigen Zeithorizont, also zehn Jahre und mehr, und er soll auch breit streuen. Also in die Fonds investieren, die nicht nur ein Land, sondern auch verschiedene Länder und verschiedene Branchen beinhalten." Georg Plötz, Verbraucherzentrale Bayern