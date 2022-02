EU-Sanktionen verunsichern mittelfränkische Firmen

"Die Unsicherheit ist groß", sagt Manuel Hertel von der IHK Mittelfranken angesichts des Angriffs auf die Ukraine. Er vertritt den "Geschäftsbereich Internationales" und betreut Mitgliedsunternehmen, die wirtschaftliche Beziehungen zur Russischen Föderation haben. Derzeit ist er damit beschäftigt, zu klären, was gilt. Doch sei "momentan schwer einzuschätzen" wie die konkreten Vorgaben und Richtlinien der neuen EU-Sanktionen sind, sagt Hertel auf BR-Anfrage. Er wolle daher abwarten, bis die schriftliche Ausfertigung der EU-Verordnung zu den Sanktionen gegen Russland vorliegt.

400 mittelfränkische Firmen mit Russland im Geschäft

Nach IHK-Angaben haben rund 400 mittelfränkische Unternehmen wirtschaftliche Kontakte zur Russischen Föderation. Knapp zwei Drittel von ihnen exportieren dorthin. Nach Angaben Hertels sei der Anteil der Ausfuhren nach Russland aber überschaubar. Der Anteil liege deutschlandweit bei nicht mehr als 1,9 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren habe sich rund die Hälfte der mittelfränkischen Unternehmen aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen. Das liege vor allem an den seit 2014 geltenden Sanktionen, die verhängt wurden, als Russland die Krim annektiert hatte.

Sorge um Energieimporte aus Russland

Weniger als 40 mittelfränkische Betriebe importieren Güter aus Russland. Doch seien die meisten Unternehmen auf Energieträger aus Russland angewiesen, wie Gas und Öl. Auch deshalb sei die Sorge um die weitere Entwicklung groß, erklärt der IHK-Auslandsexperte. Die IHK hoffe, in Kürze einen Newsletter mit konkreten Informationen zu den EU-Sanktionen an ihre Mitgliedsunternehmen verschicken zu können. Zugleich achte man mit Spannung darauf, welche Sanktionen die USA verhängen.

Produktionsstätten im Kriegsgebiet besonders gefährdet

Mit einer eigenen Niederlassung sind nach IHK-Angaben aktuell 44 mittelfränkische Unternehmen in Russland vertreten. Sechs haben sogar eine Produktionsstätte dort. Problematischer sehe die Lage derzeit jedoch für fränkische Unternehmen in der Ukraine aus, betont Hertel. Von den Firmen, die im derzeitigen Kriegsgebiet produzieren, erwähnt er den Autozulieferer Leoni aus Nürnberg mit 7.000 Beschäftigten, die Firma Knauf Gips mit Sitz in Iphofen und den Textilhersteller Murk aus Wachenroth. Insgesamt würden 236 Firmen aus Mittelfranken wirtschaftliche Kontakte mit der Ukraine unterhalten. Vier von ihnen hätten dort eigene Produktionsstätten.

IHK: "Neue Sanktionen verschärfen die Maßnahmen von 2014"

Was der IHK-Außenexperte Manuel Hertel zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, fasst er mit diesen Worten zusammen: "Die neuen Sanktionen der EU sind eine Verschärfung der Maßnahmen von 2014. Die Auswirkungen, auch von möglichen Gegenmaßnahmen der russischen Seite, auf die gesamte mittelfränkische Wirtschaft sind momentan schwer abzuschätzen und werden sich erst in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten zeigen. Wenngleich natürlich einzelne Unternehmen mit Russland- und im Ukrainegeschäft bereits jetzt direkten Einschränkungen unterliegen können."