EU plant Sonderabgabe für Pakete von Temu, Shein und Co.

Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Temu & Co. Das Ziel: Online-Shopping sicherer und fairer machen. Bekommt sie so die Flut von Milliarden Päckchen aus China unter Kontrolle? Was heißt das für das Geschäftsmodell von Temu und die niedrigen Preise? +++ Darauf schauen Anna Planken und David Ahlf in dieser Folge. Und ihr bekommt damit ein Update zu unserer ersten Folge zu Temu. Da war das Plusminus-Team bei seiner Recherche auf Lücken im europäischen Zoll- und Steuersystem gestoßen. Und auf Tricks, die uns viel Geld kosten könnten. Was die EU-Pläne ändern könnten für uns Verbraucher und Unternehmen hier - und was sich schon jetzt tut hört ihr in dieser Folge. +++ Links und Quellen: ARDstory - Ramsch oder Revolution? https://x.swr.de/s/ardstorytemu +++ Plusminus Podcast: Trickst TEMU? Darum ist der Online-Shop aus China so billig (16.04.2024) https://1.ard.de/plusminus-podcast-TEMU +++ EU-Kommission: Commission announces actions for safe and sustainable e-commerce imports https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_410 +++ EU-Kommission: Factsheet zum Onlinehandel https://x.swr.de/s/factsheetecommerce +++ Verbraucherzentrale Bundesverband zu Online-Marktplätzen: https://x.swr.de/s/vzbvsorgfalt +++ Temu Pressemitteilung: Temu verstärkt Qualitätssicherung https://www.presseportal.de/pm/178071/5960006 +++ Shein: Pressemitteilung zu den EU-Plänen https://x.swr.de/s/sheineu +++ EU-Kommission: Kommission leitet förmliches Verfahren gegen Temu ein https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5622 +++ Verbraucherzentrale Bundesverband: Nach vzbv-Abmahnung: Temu bessert nach https://x.swr.de/s/vzbvtemu2 +++ Datenschutzorganisation NOYB: Beschwerden gegen TikTok, AliExpress, SHEIN, Temu, WeChat und Xiaomi https://x.swr.de/s/noybchina +++ Plusminus Podcast: Gefährliche Abhängigkeit von China: Wie erpressbar sind wir? https://1.ard.de/plusminus-podcast-China +++ Das Team: Hosts: Anna Planken & David Ahlf https://www.instagram.com/anna.planken/ https://www.instagram.com/davidihrswisst/ +++ Autor: Julian Gräfe Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn +++ Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR. +++ Unser Podcast-Tipp: "Durchgefallen" - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet 2023 macht die Ludwigshafener Gräfenauschule Schlagzeilen: 40 Kinder müssen dort die erste Klasse wiederholen. Eine Erklärung ist schnell gefunden. Die Gräfenauschule liegt in einem sogenannten "Brennpunkt-Viertel". Schlechte Deutschkenntnisse und mangelnde Integration machen den Schulalltag schwierig. Aber das eigentliche Problem liegt tiefer. Die ehemalige Lehrerin Lisa Graf deckt im Podcast "Durchgefallen" auf, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt und was sich ändern müsste, damit Schule ein gerechter Ort wird. Hört mal rein: https://x.swr.de/s/durchgefallen