EU-Kommission: Frauen arbeiten zwei Monate umsonst

Dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht, auch wenn das neue Entgelttransparenzgesetz eigentlich den Weg zur allgemeinen Lohngerechtigkeit ebnen sollte. Denn noch immer ist unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit die Regel. Nach der jüngsten Erhebung der Europäischen Union ist die Lohnlücke immer noch gravierend: Sie liegt europaweit bei durchschnittlich 16,2 Prozent, in Deutschland beträgt sie sogar 21,5 Prozent. Es ist der dritthöchste Wert in der EU: Kurzum: Frauen arbeiten hier länger „umsonst“ als im europäischen Durchschnitt.

„Diese Situation können wir nicht länger akzeptieren“, teilten die EU-Kommissare Frans Timmermans, Vera Jourova und Marianne Thyssen in Brüssel mit.

Teilzeit verschärft Ungleichheit

Die Gründe für das Lohngefälle sind vielfältig. So arbeiten laut EU–Kommission Frauen häufiger in Teilzeit. Zudem gibt es das Phänomen der „gläsernen Decke“, das heißt, Frauen kommen trotz gleicher Qualifikation nicht in Top-Positionen, sondern bleiben auf der Ebene des mittleren Managements hängen. Hinzukommt, dass viele von ihnen eher in Niedriglohnbereichen arbeiten und müssen häufig hauptverantwortlich die Betreuungspflichten in der Familie schultern.

EU-Gesetzesinitiative

Die EU-Kommissare drängten EU-Staaten und Europaparlament dazu, möglichst schnell Gesetzesvorschlägen zuzustimmen, mit deren Hilfe das Lohngefälle bekämpft werden soll - etwa durch eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von Familien.

Einer Umfrage zufolge konnte im vergangenen Jahr ein Drittel der Europäerinnen und Europäer aus familiären Gründen keinen Urlaub nehmen und nur 40 Prozent der Väter nahmen Elternurlaub (oder planen dies zumindest). Als einer der Hauptgründe nannten die Befragten, es sich finanziell nicht leisten zu können.

EU-Aktionsplan zur Bekämpfung des Lohngefälles

Die Kommission hat für die Jahre 2018/2019 einen Aktionsplan auf den Weg gebracht. Dieser konzentriert sich auf acht Aktionsschwerpunkte, wie zum Beispiel die Bekämpfung von Stereotypen, u.a. bei der Berufsberatung und Berufswahl. Ein weiterer Vorschlag der Kommission zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sieht außerdem vor, dass Väter anlässlich der Geburt eines Kindes Anspruch auf mindestens zehn Arbeitstage Vaterschaftsurlaub haben. Zudem wird ein Recht auf nicht übertragbaren bezahlten Elternurlaub vorgeschlagen, das sowohl für Männer als auch für Frauen gilt.

„Vätern würde damit ein wesentlicher Anreiz gesetzt, diese Möglichkeit zu nutzen, so dass von Müttern nicht erwartet würde, ihre Karriere über einen langen Zeitraum zu unterbrechen, während die Männer rasch wieder ins Berufsleben zurückkehren“, so die EU- Kommission.

Als Tag der Lohngerechtigkeit (Equal Pay Day) wird in verschiedenen Ländern allgemein der Tag bezeichnet, bis zu oder ab dem Frauen rein rechnerisch unentgeltlich arbeiten müssten, wenn sie ab oder bis zu diesem Zeitpunkt den gleichen Lohn wie ihre männlichen Kollegen erhalten würden.