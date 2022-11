EU-Kommission billigt deutsche Übernahme von Gazprom-Tochter

Die EU-Kommission hat am Samstag Beihilfemaßnahmen für Gazprom Germania in Höhe von 225,6 Millionen Euro zugestimmt. Damit billigte sie auch die Übernahme der deutschen Tochter von Gazprom durch die Bundesregierung. Die Firma heißt mittlerweile Securing Energy for Europe (Sefe), sie steht seit Anfang April unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur.

"Systemrelevantes Energieunternehmen"

Nach Angaben der Kommission folgt die Maßnahme den Regeln des befristeten Krisenrahmens, wonach Unternehmen in der Energiekrise Hilfen erhalten können, wenn privates Geld nicht ausreicht. Sefe habe nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hohe Verluste erlitten. Das Unternehmen sei mit einem Anteil von 14 Prozent am deutschen Gasversorgungsmarkt und 28 der Gasspeicherkapazität für Deutschland ein systemrelevantes Energieunternehmen.

Mit Milliardenbetrag vor der Pleite gerettet

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Frühjahr die Netzagentur als Treuhänderin eingesetzt. Er begründete dies mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften. Ziel sei es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mitte Juni stützte der Bund die damalige Gazprom Germania und heutige Sefe mit einem Milliardenbetrag über die KfW, um eine Pleite zu verhindern

Der russische Staatskonzern Gazprom war mit seinen Gesellschaften bis zum Angriffskrieg gegen die Ukraine Kontrolleur der größten Erdgasspeicher Deutschlands. Bis zum 24. Februar hatte Gazprom die Füllstände auf unter zehn Prozent abgesenkt, um ökonomischen Druck auf die Bundesregierung auszuüben.

Mit Informationen von dpa