EU:Harter Brexit könnte Deutschland viel kosten

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warnt vor neuen finanziellen Belastungen für Deutschland, sollte es zu einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU kommen. Nähmen die Briten in dem Falle ihre Rechte und Pflichten als Beitragszahler nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wahr, komme im nächsten Jahr "ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag zusätzlich auf Deutschland zu", sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zweites Referendum ist keine Option

Der CDU-Politiker hält es nach eigenen Worten aber nicht für ausgeschlossen, dass das Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU in London noch eine Mehrheit findet. "Es ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass das britische Parlament im Januar doch noch für den Scheidungsvertrag stimmt", sagte Oettinger. "Für einen ungeordneten Brexit oder für ein neues Referendum gibt es erst recht keine Mehrheit", fügte er hinzu.Nach Ansicht des deutschen Kommissars ist die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib der Briten in der EU in den vergangenen Monaten etwas größer geworden. Trotzdem gehe er davon aus, dass es zu einem Austritt Ende März kommen werde.

Vertrag droht Ablehnung

Dem Brexit-Vertrag droht eine Ablehnung im britischen Unterhaus, weshalb die EU bereits Vorkehrungen für den Fall eines vertragslosen Austritts getroffen hat. Besonders die Wirtschaft fürchtet ein sog. No-Deal-Szenario. Auch die Regierung in London hat Pläne für einen ungeordneten Brexit skizziert,doch gibt es unterschiedliche Ansichten über deren Realisierung.

Am 09. Januar sollen laut Reuters die Abgeordneten ihre Debatte über den Vertrag wieder aufnehmen. Das Votum ist für Mitte Januar angepeilt. Den ursprünglichen Abstimmungstermin am 11. Dezember hatte Premierministerin Theresa May angesichts einer unausweichlich scheinenden Abfuhr abgesagt.