EU-Gericht kippt Energielabel für Staubsauger

Es überrascht, dass sich hohe Richter über Jahre mit Staubsaugern beschäftigen. Tatsächlich hat aber der Staubsauger-Hersteller Dyson, der für seine beutellosen Geräte bekannt ist, immer wieder vor den EU-Gerichten geklagt. Der Konzern kämpft gegen die Konkurrenz und kritisiert vor allem, dass die Angaben zum Energieverbrauch nicht stimmen würden. Der Energieverbrauch würde mit leeren Beuteln gemessen. Das entspreche aber nicht dem Alltag der Menschen, denn bei den wenigsten sei der Staubsaugerbeutel immer ganz leer.

Testbedingungen sollten wie im Alltag sein

Das Europäische Gericht, also die erste Instanz in Luxemburg, hat nun entschieden: Die Kritik ist berechtigt - die Verordnung, nach der Staubsauger getestet werden, daher nichtig. Wesentliches Ziel des europäischen Rechts: die Information der Verbraucher. Deswegen müssten Staubsauger unter Bedingungen getestet werden, die dem Alltag so nah wie möglich kommen. Theoretisch kann die EU-Kommission noch Rechtsmittel einlegen. Tut sie das nicht, muss sie die Verordnung überarbeiten. Der Hinweis des Gerichts, dass Tests so weit wie möglich dem Einsatz im Alltag entsprechen müssen, wird sicher auch mit Interesse von den Herstellern anderer Haushaltsgeräte zur Kenntnis genommen.