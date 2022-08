EU-Gas-Notfallplan wird Sparziele wohl erstmal nicht erreichen

Kürzer duschen, weniger kühlen, die Heizung drosseln – wie die 27 EU-Länder ihre Gasnachfrage senken, bleibt ihnen überlassen. Sicher ist: Sie wollen vorbereitet sein für den Ernstfall. Die EU-Kommission und verschiedene Regierungen rechnen mit dem Schlimmsten: dass nämlich Russland den Gashahn ganz zudreht. Schon jetzt kommt in zwölf Mitgliedsstaaten weniger russisches Gas an als vereinbart oder gar keines mehr.

EU-Gas-Notfallplan verdeutlicht ernst der Lage

Der vor zwei Wochen erfolgte Beschluss der EU-Energieminister über einen gemeinsamen Notfallplan sendet deshalb eine doppelte Botschaft: Er macht allen Mitgliedsstaaten klar, dass sie angesichts der ernsten Lage sofort Pläne ausarbeiten sollten, um noch schneller von Russland unabhängig zu werden.

Gleichzeitig will die EU dem Kreml signalisieren, dass man gewappnet ist und auch einen vollständigen Lieferstopp verkraften könnte. Bisher haben allerdings längst nicht alle EU-Staaten Maßnahmen präsentiert, um den Gas-Notfallplan umzusetzen.

Zahlreiche Gas-Sparmaßnahmen in Deutschland

Deutschland ist besonders von russischen Lieferungen abhängig und muss nach Ansicht von Klimaminister Robert Habeck (Grüne) mehr schaffen als die anvisierten 15 Prozent. Um Gas zu sparen, gehen Kohlekraftwerke wieder ans Netz. In öffentlichen Gebäuden sollen wenig genutzte Bereiche nicht mehr geheizt werden. Einige Städte haben bereits rigorose Sparmaßnahmen angekündigt.

Ab Herbst wird eine Gasumlage zu Preissteigerungen für die Kunden führen. Sie soll Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für günstigeres Gas aus Russland kaufen müssen. Ein Auktionsmodell soll der Industrie Anreize bieten, Gas einzusparen gegen ein Entgelt, das über den Markt finanziert wird.

Auch andere EU-Länder sparen Energie - aber nicht alle

Frankreichs Regierung hält Behörden an, weniger zu kühlen und zu heizen und sie plant, beleuchtete Straßenwerbung abzuschalten. Geschäfte müssen ihre Türen schließen, wenn Klimaanlagen oder Heizungen laufen. Italien macht Vorgaben fürs Kühlen und Heizen in öffentlichen Gebäuden. Für die Industrie gibt es zunächst keine Einschränkungen. Außerdem setzt Rom wie Berlin auf mehr Kohleverstromung.

In Spanien dürfen öffentliche Gebäude und Unternehmen nur noch auf 27 Grad gekühlt und auf höchstens 19 Grad geheizt werden. Schaufenster und Denkmäler werden nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet. Skandinavische Staaten haben nach eigenen Angaben schon viel erreicht. Baltische Länder arbeiten noch an Maßnahmen, ebenso Bulgarien und Slowenien. Polens nationalkonservative Regierung will sich nicht zu Einsparungen zwingen lassen. Ungarn schließt eine Umsetzung des Ziels kategorisch aus.

Einsparziel des EU-Gas-Notfallplans wird wohl nicht erreicht

Nach Rechnung der Kommission müsste die EU im Falle eines harten Winters 45 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen, um gegen russische Lieferausfälle gerüstet zu sein. Das entspricht dem Einsparziel von 15 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre. Allerdings haben die Mitgliedsstaaten viele Sonderregelungen in der Verordnung verankert – entsprechend ihrer unterschiedlichen Ausgangslagen.

So gelten die Vorgaben nicht für Inselstaaten wie Malta, Zypern und Irland. Auch der Gasverbrauch kritischer Industrien beispielsweise zur Produktion von Nahrungs- oder Düngemitteln wird nicht aufs verpflichtende Einsparziel angerechnet. Ausnahmen gibt es außerdem, wenn Staaten viel Gas zur Stromgewinnung brauchen oder wenn sie Gas an EU-Partner liefern.

Die tatsächlichen Einsparungen werden deshalb auf jeden Fall weniger betragen als 45 Milliarden Kubikmeter – wie viel lässt sich nicht seriös schätzen, weil nicht klar ist, welches Land welche Ausnahmeregelungen in Anspruch nimmt und in welchem Umfang. Fachleute der Kommission sind sich aber sicher, dass Europa durch das Notfallprogramm mehr bekommt als es für einen durchschnittlichen Winter braucht.

Notfallplan sieht Sparzwang und Solidarität vor

Sicher ist: Private Haushalte, Krankenhäuser und Schulen haben Vorrang. Einsparen muss vor allem die Industrie. Die Entscheidung, welche Branchen sich dabei besonders anstrengen müssen, bleibt den Mitgliedsländern überlassen. Falls sie nicht genügend Beteiligte sparen und Versorgungsengpässe drohen, können mindestens fünf Regierungen Alarm schlagen – wenn die Mehrheit der EU-Länder mitzieht, wird das Einsparziel dann verpflichtend.

In akuten Notlagen sollen sich Mitgliedsstaaten auch gegenseitig mit Gas aushelfen. Wenn zum Beispiel ein Land seine Haushalte nicht mehr versorgen kann, müssen die direkt angeschlossenen Mitgliedstaaten Gas dorthin liefern, wo es am dringendsten gebraucht wird – sogar dann, wenn dies die Versorgung der eigenen nicht geschützten Kunden einschränkt. Bevor ein Land andere um Hilfe bittet, muss es laut Kommission aber nachweisen, dass es selbst spart.

Die technischen, rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen sind in zwischenstaatlichen Abkommen geregelt. Brüssel appelliert an die EU-Regierungen, schnell möglichst viele solcher Vereinbarungen mit den Partnern zu treffen. Deutschland hat welche mit Dänemark und Österreich abgeschlossen und bereitet weitere vor.