EU-Energielabel: bekannt, aber nicht verständlich

Seit 1. März 2021 gelten in der EU neue Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Monitore und Fernseher – weitere Kategorien werden folgen. Die neuen Bezeichnungen sollen die bisherige Einteilung in Energieklassen vereinfachen und so den Verbrauchern den Kauf umweltfreundlicher Geräte erleichtern. Doch die Verbraucher finden die neuen Labels laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK eher verwirrend als hilfreich.

Label ist ausschlaggebend beim Kauf

Energieeffizienz ist der wichtigste Kauftreiber für Haushaltsgeräte in Deutschland. 82 Prozent der Verbraucher gaben bei einer Befragung der GfK an, beim Einkauf auf Energieeffizienz-Labels zu achten. Hauptgründe sind vor allem Stromsparen und Klima- und Umweltschutz. Laut GfK gaben 82 Prozent an, dass Energielabels generell einen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung haben. Knapp die Hälfte der deutschen Verbraucher achtet auf die Labels, um die Umwelt zu schonen. 60 Prozent der befragten Konsumenten gaben an, dass energieeffiziente Geräte für sie wichtig sind, um Stromkosten zu sparen.

"Umweltbewusstsein ist aktuell der wichtigste Makro-Trend in Deutschland und selbst während der Pandemie hat die Relevanz dieses Themas stetig zugenommen. Gleichzeitig sind die deutschen Verbraucher sehr preissensibel. Das kann zum Kauf von günstigeren Alternativen führen, wenn umweltfreundliche Produkte als zu teuer wahrgenommen werden." Petra Süptiz, GfK, Consumer Intelligence

Neues EU-Label verunsichert Konsumenten

Die neuen EU-Energielabels sind zwar dem Großteil der Bevölkerung bekannt, aber nur 45 Prozent haben diese auch verstanden. Zu diesem Ergebnis kommt eine GfK-Befragung. 32 Prozent wissen zwar, dass es neue Labels gibt, sind sich jedoch nicht sicher über deren Bedeutung. Befragt wurden Anfang März dazu 1.000 Personen im Alter von 18-74 Jahren.