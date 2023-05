> Wirtschaft > EU-Datenschutz: Viele Beschwerden unbearbeitet

Am 25. Mai vor fünf Jahren trat die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kraft. Viele fragen sich, ob es beim Datenschutz hält, was es einst versprach. Die Bilanz des Datenschutzaktivisten Max Schrems fällt eher durchwachsen aus.