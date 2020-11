EU 7 Abgasnorm: Kritik überrascht EU-Kommission

Noch sei überhaupt nichts beschlossen, heißt es in Brüssel. Und deswegen will man auch nicht zur Kritik aus Deutschland an der geplanten Verschärfung der Abgasregeln Stellung nehmen. Verwundert ist man aber schon über die Schärfe der Kritik und darüber, dass sich jetzt selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Diskussion eingeschaltet hat. Sie warnte jüngst vor zu scharfen Abgasvorgaben.

EU-Kommission spricht von "Diskussionsgrundlage"

Auslöser waren Presseberichte über geplante deutlich strengere Grenzwerte für Stickoxide bei der künftige Abgasnorm Euro 7. Die Industrie fürchtet dadurch ein faktisches Verbot von Verbrennern. Die vorgeschlagenen deutlich strengeren Regeln stammen von einem Beratergremium, das von der EU-Kommission eingesetzt wurde. Ein Sprecher der Kommission machte auf BR Anfrage nun deutlich, dass die Vorschläge nur eine Diskussionsgrundlage sind. Man werde allen Argumenten zuhören und eine umfassende Folgenabschätzung aller Vorschläge bis Juni nächsten Jahres vorbereiten.

Neue Abgasnorm ab 2025

Der fertige Vorschlag der EU-Kommission soll dann Ende 2021 vorgestellt werden. Allerdings machte man in Brüssel auch klar, dass man angesichts der gemeinsam gesteckten Klimaziele nicht untätig bleiben kann und dass die neue Abgasnorm Euro 7, die frühestens 2025 in Kraft tritt, ehrgeizig sein wird, aber realistisch, wie der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton meinte.