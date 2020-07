Etwas Licht und viel Schatten beim Kabelhersteller Leoni

Der Nürnberger Bordnetzhersteller und Kabelspezialist Leoni hat seine Aktionäre heute über das Geschäftsjahr 2019 und die aktuelle Lage des Unternehmens in der Corona-Krise informiert. Die Hauptversammlung fand wegen der Covid-19-Pandemie lediglich digital statt.

Hausgemachte Probleme und hohe Verluste

Mit Blick auf die 384 Millionen Euro Verlust, den Leonie im vergangenen Jahr verbuchen musste, entschuldigte sich der Vorstandsvorsitzende Aldo Kamper bei den Aktionären. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass die Entwicklung des Unternehmens das Vertrauen der Anteilseigner "auf eine harte Probe gestellt" habe. Kamper begründete die Verluste mit der Absatzkrise der Autobranche, sprach aber auch von vielen Problemen, die "leider auch hausgemacht" seien. So habe Leoni in der Vergangenheit eine "zu aggressive Wachstumsstrategie" verfolgt, was etwa zu den massiven Problemen mit einem Werk in Mexiko geführt habe.

Nach Corona-Stopp: alle Leoni-Werke wieder in Betrieb

Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte Leoni-Chef Kamper, der Konzern habe zwischenzeitlich den Großteil seiner weltweit über 80 Werke schließen müssen. Rund 80.000 der insgesamt knapp 100.000 Mitarbeiter konnten zeitweise nicht an ihre Arbeitsplätze. Mittlerweile hätten alle Werke wieder den Betrieb aufgenommen und Dreiviertel der Belegschaft seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Der Kabelspezialist geht davon aus, dass der Tiefpunkt der Krise im April erreicht worden sei. Die Geschäftszahlen für das entsprechende 2. Quartal veröffentlicht Leoni aber erst am 12. August.

330 Millionen Euro Kredit und keine Dividende

Unter anderem in Folge der Corona-Krise drohte Leoni zwischenzeitlich das Geld auszugehen. Im April holten sich die Nürnberger dann mithilfe einer Staatsbürgschaft einen Kredit in Höhe von 330 Millionen Euro. Bis zur vollständigen Rückzahlung im übernächsten Jahr müssen die Aktionäre auf die Auszahlung einer Dividende verzichten, so Kamper.

Sparprogramm macht Hoffnung

Trotz der doppelten Krise sieht der Konzern aber auch einige Lichtblicke. So komme man bei der Umsetzung des im vergangenen Jahr aufgesetzten Strategie- und Sparprogramms "VALUE 21" voran. 60 Prozent der entsprechenden Initiativen seien mittlerweile umgesetzt, etwa der Abbau von weltweit 2.000 Arbeitsplätzen. Dieser Schritt sei sozialverträglich umgesetzt worden, so Kamper auf der Hauptversammlung. Insgesamt kostet das Programm 120 Millionen Euro. Es soll allerdings dabei helfen, ab dem Jahr 2022 jährlich bis zu 500 Millionen Euro einzusparen.

Werke in China wieder auf Vorkrisenniveau

Der Ausblick auf das restliche Jahr ist schwierig. In China sei die Produktion wieder annähernd auf Vorkrisenniveau. In Europa und den USA sei das aber noch nicht der Fall. Insgesamt sind derzeit etwa Dreiviertel der Leoni-Werke wieder bei einer normalen Produktion angelangt. Dennoch sei das laufende Geschäftsjahr eine "weitere Bewährungsprobe" für den krisengeschüttelten Konzern.