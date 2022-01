Zweitgrößtes Amazon-Lager in Bayern: Eine Chance für Hof

"Stapel bitte die vor Dir stehenden Boxen in der unten genannten Reihenfolge": Die Anweisungen auf dem orangen Zettel sind unmissverständlich. Mit geradem Rücken wuchtet ein Bewerber die schwarze Plastikkiste auf die rote. Daneben steht ein Mitarbeiter von Amazon, der penibel darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wer als Bewerber die 15 Kilogramm heben und richtig sortieren kann, hat gute Chancen auf eine Anstellung im neuen Amazon-Logistikzentrum in Gattendorf bei Hof.

Im Hintergrund sitzen in dem Großraumbüro weitere Mitarbeiter des US-Konzerns und gehen mit den angehenden Versandmitarbeitern ihre Verträge durch. Für das neue Logistikzentrum bei Hof hat Amazon extra ein Einstellungsbüro in der Stadt eröffnet.

Amazon-Logistikzentrum: Viele Bewerber kommen aus Hof

Etwa 1.000 Angestellte will Amazon in dem Logistikzentrum im Landkreis Hof beschäftigen. Neben rund 800 Versandmitarbeitern sollen an dem neuen Standort auch 200 Facharbeiter eingestellt werden. Bei der Stadt Hof, die regelmäßig die höchste Arbeitslosenquote in Bayern hat, freut man sich über den Schwung neuer Arbeitsplätze.

Es sei im Vorfeld zwar spekuliert worden, ob diese Arbeitsplätze überhaupt von Hofern besetzt würden oder ob stattdessen nicht viele Beschäftigte aus Sachsen oder Tschechien kämen, sagt Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). "Die Bestandsaufnahme zeigt aber schon, dass sehr viele Bewerber auch direkt aus dem Stadtgebiet von Hof kommen."

Stadtbusverkehr soll angepasst werden

Das neue Logistikzentrum entsteht gerade am Stadtrand von Hof. Hier sollen die Bestellungen bearbeitet und die Päckchen gepackt werden – auf einer Fläche so groß wie 30 Fußballfelder. Nach dem Lager in Graben bei Augsburg ist der Standort in Gattendorf künftig der zweitgrößte seiner Art in Bayern.

Damit die Mitarbeiter aus der Stadt Hof auch ohne Auto in das rund sieben Kilometer entfernte Lager kommen können, muss noch am Busverkehr geschraubt werden. Im Rathaus sei bereits analysiert und ausgewertet worden, wo die künftigen Beschäftigten in etwa wohnen, erklärt Döhla. Damit könne man den Takt der Stadtbusse anpassen.

Einzelhandel fürchtet, dass Personal abwandert

Mit einem Stundenlohn von 12,60 Euro bezahlt Amazon mehr als den Mindestlohn, der bei knapp zehn Euro liegt – und den viele Geschäfte in der Region Hof zahlen. Der neue Amazon-Standort wirke sich deshalb auch auf den Einzelhandel vor Ort aus, glaubt René Schymura vom Handelsverband Bayern.

Es würden zwar wieder mehr Menschen in Hof einkaufen, weil sie aus dem Umland kommen oder nach Hof ziehen. Für manche Händler könnte der neue Amazon-Standort aber auch negative Folgen haben, weil nicht jeder das Lohngefüge des Versandhändlers habe, so Schymura. "Der ein oder andere Arbeitnehmer wird möglicherweise abwandern."

Beeinflusst Amazon das Lohnniveau in der Region Hof?

Nach BR-Informationen sollen andere Unternehmen aus der Region bereits jetzt mehr Geld an ihre Angestellten zahlen. Ob diese Lohnerhöhung mit der Neuansiedlung von Amazon zusammenhängt, ist aber nicht klar. Fest steht indes: Ab dem Frühjahr sollen die ersten Amazon-Päckchen aus Gattendorf verschickt werden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Trockenübungen auch in der Praxis funktionieren.