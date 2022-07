Erwerbsminderungsrente: Verbesserungen auf dem Weg

Von den Rentenkassen heißt es: Technisch gesehen werde es kein Problem sein, die Pläne für die Nachbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente fristgerecht umzusetzen. Knapp zwei Jahre soll es zwar noch dauern, aber dann, zum 1. Juli 2024, sollen knapp vier Millionen Männer und Frauen bei der Rente deutlich besser gestellt werden.

Viele Rentner bekommen Grundsicherung

Eine Gesetzesänderung vor gut 20 Jahren hatte für schmerzhafte Einschnitte bei denjenigen gesorgt, die nicht mehr über ihre volle Arbeitskraft verfügen. Rund ein Siebtel der Bezieher von Erwerbsminderungsrenten bekommen so niedrige Zahlungen, dass sie ins System der Grundsicherung fallen – also in den Bereich, der als Hartz IV bekannt ist.

Ab Juli 2024 könnten Erwerbsminderungsrenten aufgestockt werden

Das soll sich bis zum übernächsten Jahr ändern. Die deutsche Rentenversicherung nennt als Beispiel einen 55-jährigen Maurer, der in seinem Beruf nicht mehr arbeiten kann und monatlich knapp 1.200 Euro Rente bezieht. In einem solchen Fall könnten die Bezüge um rund 90 Euro aufgestockt werden, also um 7,5 Prozent. Die Rentenkassen müssen zwar einiges an Verwaltungsarbeit leisten, um die Aufstockung von knapp vier Millionen Erwerbsminderungsrenten in den nächsten zwei Jahren umzusetzen, heißt es von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Aber der Zeitplan lasse sich gut einhalten.