Erstmals Warnstreiks in der Bleistiftindustrie

"Das ist auch für die Arbeitgeber was Neues", sagte heute Gewerkschaftssekretär Harald Dix dem BR. Bei Lyra in Nürnberg hätten sich erstmals rund 50 Mitarbeiter an einem 40-minütigen Warnstreik beteiligt. Die heutigen Warnstreiks seien ein Anfang, so Dix. Ob weitere Aktionen im Tarifstreit geplant sind, ist noch nicht bekannt.

3.400 Beschäftigte in der Bleistiftindustrie

Zur Tarifgemeinschaft der Bleistiftindustrie gehören die Stiftehersteller Faber-Castell in Stein, Schwan Stabilo in Heroldsberg und Lyra in Nürnberg mit ihren jeweiligen Standorten. Insgesamt sind in der Bleistiftindustrie 3.400 Mitarbeiter beschäftigt. Mit 2.200 Mitarbeitern ist Schwan Stabilo der größte Hersteller.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber lehnen eine überproportionale Lohnerhöhung für die unteren Lohngruppen jedoch ab. Sie bieten lediglich 1,8 Prozent und in einer zweiten Stufe 1,6 Prozent mehr Geld für 24 Monate. Die nächste Tarifverhandlung findet am 2. Juli in Nürnberg statt.