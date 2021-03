Erste Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in Bayern

Die Friedenspflicht endete letzte Nacht um null Uhr. Die IG Metall in Bayern legte gleich los. In mehreren Firmen im Freistaat traten Beschäftigte in den Ausstand.

Zahlreiche Proteste in verschiedenen Unternehmen

Sogenannte "Null-Uhr-Aktionen" gab es bei Bosch Rexroth in Lohr am Main und im schwäbischen Elchingen, bei Linde im unterfränkischen Weilbach, beim Chiphersteller RF360 in München und bei Mahle Behr in Neustadt an der Donau. Mehrere hundert Beschäftigte der Nachtschichten hätten sich beteiligt, so eine erste Schätzung der Gewerkschaft.

Streik auch bei BMW in Dingolfing

Auch in Europas größtem BMW Werk in Dingolfing, hatte die IG Metall die Beschäftigten der Nachtschicht im Presswerk, ab 0 Uhr zu einem halbstündigen Warnstreik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft pünktlich zum Ablauf der Friedenszeit in der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie ein "Zeichen" setzen, kündigte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Landshut und Mitglied in der Verhandlungskommission Robert Grashei im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk an.

Wörtlich erklärte Grashei an die "Adresse" der Arbeitgeber gerichtet: "Wer einen Tarifkonflikt vermeiden will, muss mehr tun als eine Nullrunde bieten und zudem bestehende Tarifrechte, wie das Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Disposition stellen." In den kommenden Tagen seien weitere halbstündige Arbeitsniederlegungen in den Werken 2.1 und 2.2 bei BMW Dingolfing geplant.

Die Warnstreiks so Grashei fänden natürlich Corona-konform statt. "Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Beschäftigten ist uns am Wichtigsten". Deswegen gebe es keine großen Kundgebungen und Demonstrationen. Die IG Metall fordere eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um vier Prozent, um das Kaufkraftvolumen zu steigern, so Grashei. Die Arbeitgeber würden sich aktuell gar nicht bewegen und sich "eingaben", so Grashei wörtlich.

Aktionen sollen die Woche über fortgesetzt werden

Mitarbeiter in weiteren 23 Betrieben sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, später zur Schicht zu kommen oder früher nach Hause zu gehen. So ziehen in Schweinfurt Beschäftigte von ZF und SKF gemeinsam zur Kundgebung auf die Straße. Bei Airbus in Manching trifft es die Entwicklungsabteilung und bei MTU in München wird im Homeoffice gestreikt. Die Gewerkschaft verspricht Corona-konforme Aktionen, also mit Mundschutz und unter Einhaltung des Abstandsgebots.

Die Aktionen sollen die Woche über fortgesetzt werden. Mehr will Bayerns IG-Metall-Chef Johann Horn noch nicht verraten. Nur soviel: sie würden mächtig werden.

Beide Seiten liegen noch weit auseinander

Vier Prozent im Volumen, gesicherte Arbeitsplätze durch verkürzte Arbeitszeiten mit Teillohnausgleich und Perspektiven im digitalen Umbau fordert die Gewerkschaft. Die Arbeitgeber bieten ein Einkommensplus erst für das kommende Jahr und sie wollen Betrieben in schwieriger Lage unter bestimmten Bedingungen ermöglichen, vom Flächentarif abzuweichen.

Dass es ab heute zu ersten Warnstreiks kommt, hält die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Angelique Renkhoff-Mücke, angesichts der momentanen Wirtschaftslage für absolut kontraproduktiv. Das helfe überhaupt nicht und verschärfe eher die Situation. Ein Termin für weitere Gespräche wurde bisher nicht vereinbart.