Erstes Abgasnachrüstsystem für Dieselfahrzeuge kommt aus Bamberg

Das erste Abgasnachrüstsystem für Dieselfahrzeuge für Euro 5 kommt aus Bamberg. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat dafür heute die Betriebserlaubnis (ABE) erteilt.

Das System wurde von der "Dr Pley SCR Technology GmbH" mit Sitz in Bamberg entwickelt und von der "BOSAL RETROFIT GMBH" in Viersen produziert. Das geben die beiden Unternehmen in einer gemeinsam verfassten Pressemitteilung bekannt. Die Betriebserlaubnis von heute betrifft zunächst nur Volvo-Fahrzeuge.

Nachrüstung für Fahrzeuge von BMW und Daimler

In der nächsten Woche soll sie auch für BMW und Mitte August auch für Daimler erfolgen. Das würde dann insgesamt für rund 650.000 betroffene Fahrzeuge relevant werden. "Uns liegen bereits 2.000 Bestellungen von Händlern aus ganz Deutschland vor. Ende Oktober werden wir sie ausliefern können“, sagt Ingenieur Martin Pley von der Bamberger Dieselnachrüster-Firma. Für VW-Fahrzeuge wird Pley möglicherweise nach den Sommerferien einen Antrag stellen.