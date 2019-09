Erster Strafprozess im Cum-Ex-Steuerskandal beginnt

Zum ersten Mal sitzen heute zwei frühere Aktienhändler im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal auf der Anklagebank. Am Landgericht Bonn müssen Sie erklären, wie sie mit Aktiendividenden getrickst haben und so den Staat um viel Geld gebracht haben. 440 Millionen Euro sollen sie mit Hilfe eines ausgeklügelten Steuerkarussells erbeutet haben - über Jahre.

Von 2006 bis 2011 sollen die Cum-Ex-Geschäfte gedauert haben. Auch Banken waren beteiligt. Fünf müssen den Richtern in diesem Prozess ebenfalls Rede und Antwort stehen. Der Prozess soll auch Licht ins Dunkel bringen, wie die Steuergeschäfte genau abgelaufen sind.

So funktionierte das Cum-Ex-Steuerkarussell

So funktionierten die Geschäfte: Einmal im Jahr zahlen Aktiengesellschaften eine Dividende an ihre Aktionäre. Direkt ans Finanzamt überweist die AG die darauf fällige Kapitalertragssteuer. Der Aktionär bekommt von seiner Depotbank dafür eine Steuerbescheinigung. Dies ist die Grundlage dafür, dass er sich die abgeführte Kapitalertragssteuer später erstatten lassen kann. Soweit ist alles legal.

Durch ein Netzwerk professioneller Aktienhändler, Fonds und weiterer Banken wurde daraus ein cleveres Steuersparmodell. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktie mit (also "cum") und ohne (also "ex") Dividendenanspruch gehandelt. Mit von der Partie waren sogenannte Leerverkäufer, die Aktien verkauften, ohne sie zu besitzen.

Über viele Jahre gelang es so, sich eine nur einmal abgeführte Kapitalertragssteuer mehrfach erstatten zu lassen. Immer ging es um große Summen. Das Steuerkarussell drehte sich immer schneller. Alle verdienten daran: Der Investor, die Banken, die Berater und die Fonds. Der Verlierer war der Staat. Die Rechtslage änderte sich erst 2012.

Auch Cum-Ex-Fälle in Bayern

Bereits vor Prozessauftakt haben die beiden Angeklagten umfassend ausgesagt und hoffen dadurch auf mildernde Umstände. Werden Sie verurteilt, droht ihnen dennoch eine harte Strafe. Bis zu zehn Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft. Sie wirft den beiden aus Großbritannien stammenden Männern schwere Steuerhinterziehung in 33 Fällen vor. Der Prozess soll bis Anfang Januar dauern.

In Bayern sind mindestens 29 Fälle von Cum-Ex-Geschäften bekannt. Die bisher geschätzte Schadenssumme im Freistaat beläuft sich auf 773 Millionen Euro, könnte sich aber noch erhöhen. Europaweit könnte ein Schaden von 55 Milliarden Euro entstanden sein.