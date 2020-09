Erster Börsentag für Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat den Sprung an die Börse geschafft - gerade so. Ab Mittwoch soll gehandelt werden. Eine Aktie kostet 58 Euro und ist damit am unteren Ende der Preisspanne angesetzt, wie das Unternehmen aus Jandelsbrunn (Lkr. Freyung-Grafenau) mitteilte.

Börsengang mit über 200 Millionen Erlös

Der Eigentümer, die niederländische Beteiligungsgesellschaft HTP, hatte zudem kürzlich angekündigt, nur noch bis zu 3,65 Millionen Aktien und damit deutlich weniger Anteile als geplant loswerden zu wollen - dies gelang dann auch. Dazu kommen noch 350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung.

Damit beträgt der Erlös des Börsengangs 232 Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 602 Millionen Euro. HTP wird nach dem Börsengang noch 61,5 Prozent der Knaus-Tabbert-Anteile halten.

Wohnmobil-Boom wegen Coronakrise

Die Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen boomt und erreicht neue Rekorde. Als Grund werden auch die Coronakrise und die damit verbundenen Reisewarnungen ins Ausland angenommen. Bei dem Unternehmen aus Jandelsbrunn spricht man bereits von Kapazitätsengpässen. Demnächst soll ein neues Werk in Ungarn entstehen. Dort sollen vor allem die begehrten CUVs gebaut werden - kastenförmige Reisemobile. Das Geld soll von der Börse kommen.

Knaus Tabbert beschäftigte vergangenes Jahr rund 3.000 Mitarbeiter. 26.000 Reisemobile und Wohnwagen wurden hergestellt und ein Umsatz von 780 Millionen Euro erzielt.