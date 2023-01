Erster Arbeitstag von Ex-Puma-Chef Gulden bei Adidas

Es war nicht weniger als ein Paukenschlag, als Anfang November bekannt wurde: Puma-Chef Björn Gulden geht – und zwar zum größeren Konkurrenten Adidas. Der 57-Jährige wechselt vom dritt- zum zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt. Während es bei Puma zuletzt gut lief, hat Gulden bei seinem neuen Arbeitgeber Adidas nun aber eine ganze Reihe von Problemen vor sich, die es zu lösen gilt.

Gulden brachte Puma wieder in die Erfolgsspur

Als Björn Gulden im Frühling 2013 übernimmt, läuft es beim Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma nicht rund. Der Umsatz des Unternehmens liegt bei etwa drei Milliarden Euro. Die Raubkatze ist alles andere als angesagt. Gulden, damals 47 Jahre alt, tritt an, um das zu ändern. Nachdem er den Schmuckhersteller Pandora in Rekordzeit saniert hat, sollte er nun Puma zurück in die Erfolgsspur bringen. Und es gelingt ihm. Zuletzt lag der Umsatz des nach wie vor drittgrößten Sportartikelherstellers der Welt bei rund 6,8 Milliarden Euro.

Nun soll Gulden Adidas wieder flottmachen

Während es für Puma in den vergangenen Jahren stetig bergauf ging, rutschte Adidas vor allem in den vergangenen beiden Jahren in die Krise. Ex-Adidas-Chef Kasper Rorsted beschert den Herzogenaurachern zunächst starke Bilanzen. Dann drücken auch in Folge der Corona-Pandemie das kriselnde China-Geschäft und die Affäre um Skandal-Rapper Kanye West auf die Geschäfte. West – einst Werbe-Zugpferd des Konzerns – hatte wiederholt mit antisemitischen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt und dann behauptet: "Ich kann antisemitische Dinge sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen". West lag falsch. Adidas beendete die Zusammenarbeit mit dem Rapper.

Mit Blick auf Björn Guldens dringendste Herausforderung bei seinem neuen Arbeitgeber sagt Thomas Jökel, Fondsmanager von Union Investment: "Adidas muss raus aus den Negativschlagzeilen." Der Wechsel von Puma zu Adidas sei groß, so Jökel. "Er wechselt sozusagen in die Champions League." Adidas hatte zuletzt einen etwa dreimal so großen Jahresumsatz wie Puma. Da es sich bei beiden Unternehmen aber um große, internationale Sportartikelhersteller handelt, sagt Jökel: "Insofern sollte es auch nicht unmöglich sein, dass Herr Gulden diese Herausforderung auf einem Platz höher bewältigen kann."

Für Gulden heißt es: immer wieder Franken

Der Norweger Björn Gulden und Franken – das scheint zu passen. Auch wenn die Beziehung eher unglücklich startete. Als junger Profifußballer wechselte Björn Gulden 1984 zum 1. FC Nürnberg. Er kam jedoch kaum zum Einsatz, stand nur viermal in der zweiten Liga auf dem Rasen, ehe er sich verletzte. "Ich war ein Fehleinkauf", sagt Gulden rückblickend. Dass er früher oder später zurückkommt, war klar. "Ich bin ein Sport-Freak", beschreibt sich der 57-Jährige. Und Herzogenaurach sei das "Center des Sports" und wahrscheinlich der Grund, warum er wieder nach Franken gekommen ist, wo Puma und Adidas ihre Firmenzentralen haben.

Adidas und Puma: eine beispiellose Rivalität

Björn Guldens Wechsel von Puma zu Adidas mag als logischer Schritt erscheinen. Der Wechsel vom dritt- zum zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt. Tatsächlich ist es aber viel mehr als das. Die Firmenzentralen der beiden Rivalen liegen in Herzogenaurach nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Große Nähe, große Rivalität – das liegt auch an den Firmengründern: Adolf und Rudolf Dassler waren Brüder. Anfangs fertigten sie noch gemeinsam Sportschuhe in der Waschküche der Mutter. Später gründete Adolf, genannt "Adi" Adidas, sein Bruder Rudolf ging mit Puma an den Start.

Was folgt ist eine der größten Rivalitäten der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Auch wenn Adidas sich über die Jahre als klare "Nummer 2" der Welt hinter dem US-Sportartikelhersteller Nike behauptet hat – der Rivalität der beiden Herzogenauracher Unternehmen tut diese Rollenverteilung keinen Abbruch.