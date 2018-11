Erster Arbeitstag für neue Dingolfinger BMW-Chefin

Mit Ilka Horstmeier hat am 1. November zum ersten Mal eine Frau die Leitung von Europas größtem BMW-Werk in Dingolfing. Sie tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Andreas Wendt an, der zum 1. Oktober zum Vorstand für Einkauf und Lieferantennetzwerk der BMW Group berufen wurde.

Ilka Horstmeier ist seit 23 Jahren bei der BMW Group, hat umfassende Produktionserfahrung an verschiedenen Standorten des bayerischen Autobauers gesammelt und leitete zuletzt die weltweite Planung und Produktion von Antriebssystemen bei der BMW Group. In dieser Rolle verantwortete sie auch den Aufbau der Fertigung von E-Antriebssystemen im Dingolfinger Komponentenwerk 02.20. BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse sagte zu ihrer Berufung als Dingolfinger Werkleiterin:

"Ilka Horstmeier vereint strategische Brillanz mit operativer Exzellenz - und sie kennt Dingolfing sehr gut. Ich bin sicher, dass sie den Standort erfolgreich durch die technologische Transformation unserer Branche und unseres Unternehmens führen wird." Oliver Zipse

Mit rund 18.000 Beschäftigten ist das Werk Dingolfing der größte Produktionsstandort der BMW Group in Europa. Aktuell werden Modelle der BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er und 8er Baureihe hier gefertigt.

Horstmeier freut sich auf Niederbayern

Zu ihrer neuen Funktion in Dingolfing sagt Ilka Horstmeier: "Es ist schön, wieder hierher nach Niederbayern zu kommen. Die neue Aufgabe gehe ich mit Freude und Respekt an."

Der BMW Standort Dingolfing ist ein konzernweites Leitwerk für die Produktion von Oberklasse-Fahrzeugen. Dazu ist Dingolfing heute das BMW Group Kompetenzzentrum für die E-Antriebsproduktion und liefert Komponenten wie Hochvoltbatterien oder E-Motoren für elektrifizierte Modelle an die Fahrzeugwerke weltweit.