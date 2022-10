Erste Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

"0 Uhr Aktionen" nennt die IG Metall den Startschuss in die erste Welle mit Warnstreiks. In vielen Tarifrunden der letzten Jahre hat die Gewerkschaft damit schon beweisen wollen, was die Arbeitgeber durchaus wissen: Ihr Gegenüber am Verhandlungstisch ist durchaus in der Lage, Druck aufzubauen.

Nacht-Streik in sieben bayerischen Betrieben

In sieben Betrieben in Bayern legen laut Gewerkschaft die Beschäftigten der Nachtschicht die Arbeit nieder. Betroffen ist unter anderem RF360 in München, Mahle-Behr in Neustadt an der Donau, alle Werke von Bosch in Bamberg und Siemens Healthineers in Kemnath.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Ziel der ersten Warnstreiks: Die Arbeitgeber sollen beim nächsten Treffen am 8. November ein besseres Angebot auf den Tisch legen. Die Gewerkschaft fordert mit Blick auf die Inflation acht Prozent mehr Lohn und zwar nicht nur in Form einer Einmalzahlung. Die Einkommen sollten auf Dauer erhöht werden.

Gewerkschaft: "Schwaches Angebot der Arbeitgeber"

Der bayerische Arbeitgeberverband bietet bisher eine Prämie von 3.000 Euro und stellt eine Tabellenerhöhung in Aussicht – allerdings bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Die bayerischen Metall- und Elektrobetriebe befänden sich in einer schwierigen Lage. Die Gewerkschaft bewertet diese Lage anders und das Angebot der Arbeitgeber als schwach. Ab Mitte nächster Woche sollen die Warnstreiks ausgeweitet werden.