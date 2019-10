Erste Musterfeststellungsklage im Mietrecht

Der Mieterverein München hat die Musterfeststellungsklage eingereicht, die heute vor dem Oberlandesgericht München verhandelt wird. Angeklagt ist die Max-Emanuel-Immobilien GmbH. Die Immobilienfirma hatte den Mietparteien im Schwabinger Hohenzollernkarree angekündigt, den Gebäudekomplex zu sanieren. Etwa 200 der 230 Mietparteien sind laut Mieterverein von Modernisierungsarbeiten und Erhöhungen betroffen.

Mieterverein: Vorgehen rechtlich nicht zulässig

Das Ungewöhnliche daran: Angekündigt wurde die Sanierung Ende 2018 - kurz vor Jahresschluss. Die hauptsächlichen Bauarbeiten sollen aber erst mehr als zwei Jahre später beginnen. Der Münchner Mieterverein sieht in dem Vorgehen der Immobilienfirma eine „Vorratsankündigung“ und die sei rechtlich nicht zulässig. Denn in der Zwischenzeit hat sich das Mietrecht zu Gunsten der Mieter verbessert.

Zwei Jahre zwischen Ankündigung und Sanierung

Hintergrund: Seit 2019 gilt eine neues Recht, nach dem nur noch acht Prozent der Sanierungskosten pro Jahr auf die Mieter umgelegt werden können. Und: Nach neuem Recht gilt nun eine Obergrenze für die monatliche Mieterhöhung von maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren nach der Sanierung. Nach altem Recht von 2018 dürfen aber jährlich elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umgelegt werden. Nach Angaben des Mietervereins würden sich die Mieten für viele Betroffene nach den Arbeiten verdoppeln. So habe ein betroffenes Ehepaar eine monatliche Mieterhöhung um 729 Euro angekündigt bekommen. Nach neuem Recht sei jedoch eine maximale Erhöhung von monatlich 229,95 Euro möglich.

Musterfeststellungsklage neues Instrument

Die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage - bekannt auch in Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal - gibt es in Deutschland erst seit November 2018. Seither kann ein Verband stellvertretend für Verbraucher zum Beispiel gegen ein Unternehmen vor Gericht ziehen. Die Verbraucherklage soll es ihnen leichter machen, an Schadenersatz zu kommen. Das Risiko übernimmt der klagende Verband. Bis gestern (14.10.) konnten sich betroffene Mieter des Karrees noch beim Bundesamt für Justiz ins Klageregister eintragen. Ein gefälltes Urteil gilt laut Mieterverein nur für diejenigen, die sich dort eingetragen haben.