Erste Gemeinden profitieren vom neuen Windkraft-Bonus

Nach Inbetriebnahme der neuen Windkraftanlage "Schiederhof II" in Wiesenfelden (Lkr. Straubing-Bogen) im kommenden Herbst sollen drei umliegende Gemeinden einen jährlichen Kommunalbonus bekommen. Der Bonus wird zum ersten Mal in der Region ausgezahlt. Wie ein Sprecher des Windernergieanlagenbauers Ostwind am Mittwoch vor Ort sagte, sollen jedes Jahr insgesamt rund 14.500 Euro anteilig an die Gemeinden Wiesenfelden, Rettenbach (Lkr. Cham) und Wörth an der Donau (Lkr. Regensburg) fließen.

"Zuckerl für die Gemeinden"

Weil die Gemeinde Wiesenfelden den größten Flächenanteil der drei Gemeinden im Winrad-Radius hat, bekommt der 3.800-Einwohner-Ort mit 72 Prozent auch den größten Anteil am Kommunalbonus. "Der Kommunalbonus ist ein Zuckerl für die Gemeinde, mit dem man frei wirtschaften kann", sagte der Wiesenfeldener Bürgermeister Andreas Urban (FW) dem BR. Die Gemeinde könne das Geld in Jugend- und Seniorenarbeit sowie in Kultur oder Tourismus investieren, dadurch werde der kommunale Haushalt etwas entlastet.

Windkraft unabhängig vom Kommunalbonus akzeptiert

Die Akzeptanz für die Windkraftanlagen sei bereits unabhängig von dem neuen Bonus hoch, sagt Urban auf BR-Nachfrage. Zwar gebe es auch Kritiker. Der überwiegende Teil der Bewohner sei aber bereits jetzt einverstanden mit den Windkraftanlagen, die außerdem der sogenannten 10H-Regel entsprechen. Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung übersteigt also das zehnfache der Windrad-Höhe.

Bonus könnte Akzeptanz für Windkraft erhöhen

Auch in Wörth an der Donau seien die meisten Bürger mit den Windkraftanlagen einverstanden, sagt der erste Bürgermeister Josef Schütz (CSU). Bei einem kommunalen Haushalt von zwölf bis 13 Millionen Euro sei der Wörther Anteil am Kommunalbonus mit etwa 3.500 Euro zwar sehr gering. Der Bonus könne die Akzeptanz in der Bevölkerung aber weiter erhöhen, sagte Schütz dem BR. Er könne sich vorstellen, das Geld zum Beispiel in Kinderspielplätze zu investieren.

EEG ermöglicht Kommunalbonus

Laut Ostwind-Geschäftsführer Stefan Bachmaier ist der Kommunalbonus eine Möglichkeit, Kommunen "mitzunehmen". Sie könnten finanziell an der Windernergie beteiligt werden ohne Anteilseigner zu sein. Rechtsgrundlage für den Kommunalbonus ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2021. Die Neuregelung erlaubt es Anlagenbauern, Städte und Gemeinden im Umkreis von 2.500 Meter um eine neue Windkraftanlage über 20 Jahre lang am Ertrag einer neuen Windkraftanlage zu beteiligen. Demnach fließen 0,2 Cent pro Kilowattstunde des erzeugten Windstroms an die Gemeinden. Sind mehrere Gemeinden im Umkreis beteiligt, so hängt die Höhe des Anteils von der Größe des Gemeindegebietes in dem 2.500-Meter-Radius ab.

Ökostrom für 2.400 Haushalte

Die Windanlage Schiederhof II in Wiesenfelden soll laut Betreiber Ostwind noch im Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen. Die Anlage ergänzt die beiden Windräder des bestehenden Windparks Schiederhof um ein weiteres Windrad. Laut Hersteller hat es eine Nabenhöhe von 125 Meter und einen Rotordurchmesser von 150 Metern. Pro Jahr soll es mehr als sieben Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugen und etwa 2.400 Haushalte versorgen.