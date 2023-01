Erste Frau an der Spitze der IHK Würzburg-Schweinfurt

Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat nach 180 Jahren erstmals eine Präsidentin: Caroline Trips, Chefin der Trips GmbH in Grafenrheinfeld. Nach ihrer Wahl sagte Trips, sie sei "stolz und demütig", das Amt ab sofort übernehmen zu dürfen. Ihr Motto laute: "Mut zur Transformation". "Darunter verstehe ich die Weichen zu stellen für kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Digitalisierung, Unternehmensnachfolge, Fachkräftemangel", erklärte Trips im Gespräch mit dem BR.

Neue Präsidentin will Mittelstand stärken

Dafür müssten Digitalisierungsprozesse unbürokratisch forciert, der Wissenstransfer mit den Hochschulen ausgebaut und Fachkräfte in die Region gebracht werden. Zudem müsse die IHK dafür sorgen, dass das Unternehmertum in der Gesellschaft wieder wertgeschätzt wird, so die 56-jährige Industriekauffrau. Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer seien eine tragende Säule des hiesigen Wirtschaftssystems. In diesem Sinne verdiene auch die Gründerszene eine besondere Beachtung, viele Gründer von heute seien schließlich die erfolgreichen Unternehmer von morgen.

Unterfranken in "Frauen-Hand"

Trips ist nicht die einzige Frau an der Spitze einer unterfränkischen Industrie- und Handelskammer. Bereits seit knapp einem Jahr ist Heike Wenzel Präsidentin der benachbarten IHK Aschaffenburg. Sie gelangte am 17.02.2022 in diese Position. Die 51-jährige ist Geschäftsführerin der Wenzel Messtechnik GmbH in Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg.

Ministerpräsident als Gratulant

Gewählt wurde Trips am Donnerstagnachmittag von der Vollversammlung der IHK in Würzburg. In dem Gremium sitzen 80 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Mainfranken. Diese wurden im vergangenen Herbst gewählt und kamen nun zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Zur Amtsübergabe am Donnerstagabend gratulierte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner. Die IHK Würzburg-Schweinfurt vertritt etwa 71.000 mainfränkische Unternehmen.