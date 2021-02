vor 33 Minuten

Erstattung bei Bahn-Verspätung : Ab Juni endlich auch online

Wenn ein Zug große Verspätung hat, können Bahn-Kunden Geld zurückverlangen. Doch bislang geht das nur umständlich per Brief oder direkt am Schalter. Das sorgt schon lange für Kritik. Ab Juni soll es nun auch online gehen.