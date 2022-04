Je schneller, desto besser: Ernten mit der Spargelspinne

April im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Spargelzeit, Hochsaison. Florin Ghighias aus Rumänien kommt schon seit Jahren als Erntehelfer auf den Hof der Familie Karl. Ghighias ist körperlich fit, gut gelaunt, macht seine Arbeit routiniert. Er sieht genau, wenn auf dem Erddamm ein paar Risse sind, weil sich darunter eine Spargelstange durchbohren will.

Erst mit der Hand freilegen, dann mit dem Spargelstecher abschneiden und auf die richtige Länge kürzen. Anstrengend ist es für Ghighias vor allem deshalb, weil der Spargel unter Folien wächst: Die erste hält das Licht ab, damit die Stangen weiß bleiben. Die zweite ist durchsichtig und soll – wie ein Gewächshaus – den Boden aufheizen, damit der Spargel früher geerntet werden kann. Wenn er mit der klassischen Methode arbeitet, müsse er die Folien Stück für Stück erst aufdecken, dann den Spargel ernten und wieder zudecken, erklärt Ghighias auf Deutsch. Die Erntekiste muss er immer mit sich herumschleppen und ans Ende einer Reihe tragen, wenn sie voll ist. Dabei muss er viel hin und her laufen und sich häufig bücken. Eine ziemliche Plackerei.

Auf den allermeisten Höfen wird der Spargel auf diese mühselige Art und Weise per Hand geerntet. Dem Spargelerzeugerverband Südbayern zufolge schafft jede Arbeitskraft so im Schnitt zehn bis zwölf Kilogramm pro Stunde.

Folien anheben ist die größte Erleichterung

Aber Florin Ghighias' Chef, der Spargelwirt Roman Karl setzt Maschinen ein, die die Ernte einfacher und effizienter machen sollen. Schon vor 15 Jahren haben die Karls sogenannte "Spargelspinnen" gekauft, als sie sie auf einer Messe gesehen haben. "Schon damals was es schwierig, geeignete Leute für die Spargelernte zu bekommen", sagt Karl. Das ist heute immer noch so. Und die Maschinen versprachen die gleiche Ernte in weniger Zeit, also mit weniger Personal. Die Karls haben’s ausprobiert – und die Spargelspinnen bewähren sich bis heute.