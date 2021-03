Erneut Warnstreiks in Niederbayern und der Oberpfalz

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll es auch am Dienstag wieder Warnstreiks in Niederbayern und der Oberpfalz geben. In Regensburg soll die Belegschaft des Halbleiterherstellers Osram Opto Semiconductors die Arbeit niederlegen. In Teisnach, im Landkreis Regen, ruft die IG Metall die Belegschaft des Elektronik-Spezialisten Rhode und Schwarz zum Warnstreik auf. Hier sollen nach Angaben der Gewerkschaft alle Schichten bestreikt werden. Auch in den anderen Regionen Bayerns sind Warnstreiks geplant. Schwerpunkt der Arbeitskampfmaßnahmen am Dienstag ist Mittelfranken.

Seit letzter Woche gibt es Streiks

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung sind seit vergangener Woche in Niederbayern und der Oberpfalz schon mehrere Betriebe bestreikt worden, darunter die Werke von BMW in Dingolfing und Continental in Regensburg. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigen - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten eine Lohnerhöhungen erst ab 2022 an und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen können.