Erneut Grundsteuergipfel in Berlin

Die Grundsteuer basiert auf völlig veralteten Werten. Im Westen wurden die sogenannten Einheitswerte zuletzt 1964 festgesetzt. Im Osten: 1935. Dann fegte das Bundesverfassungsgericht die verstaubten Werte weg. Seitdem muss die Politik eine neue - zeitgemäße - Berechnung finden.

Es geht um Milliarden-Steuereinnahmen - und um 36 Millionen Häuser und Wohnungen. Im vergangenen November lud Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Grundsteuer-Gipfel. Danach verkündet er: "Entspannt euch, Leute!" Leicht gesagt, aber viele fürchten höhere Mieten, Eigentümern sehen eine Steuererhöhung kommen, und Kommunen wiederum sorgen sich um ihre Einnahmen. Grundsätzlich sind sich Scholz und die Finanzminister der Länder einig, was nicht passieren soll: "Das Steueraufkommen darf nicht steigen, das Steueraufkommen soll bleiben, wie es ist." Doch wie das gehen soll, darüber gibt es Streit.

Zwei Modelle stehen zur Debatte.

Variante 1: Das wertabhängige Modell

Es geht um den Wert der Immobilie. Die Größe des Grundstücks und des Hauses, also der Wohnfläche, zählen zum Wert. Genauso auch, wie alt das Haus ist, also das Baujahr, und in welcher Lage es steht. Das heißt dann Bodenrichtwert. Ein Haus in Zwiesel etwa ist von der Lage her weniger wert als das gleiche Haus in München. Hinzu kommt die Nettokaltmiete. Wer in seinem eigenen Haus wohnt, der zahlt keine Miete. Dafür wird dann eine ortsübliche Vergleichsmiete berechnet. Dieses detaillierte Modell bevorzugt Scholz. Es sei gerecht, weil es individuell ist. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) hält das aber für viel zu bürokratisch und nicht umsetzbar.

"Es müssen ja dann in ganz Deutschland 36 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Das ist ein großer Aufwand. Das kann nicht irgendein Computer machen. Das müssen Menschen machen. Und um das zusammenzuführen, das erfordert sehr viele Arbeitsstunden, sehr viel Zeit, sehr viele Beamtinnen und Beamte." Albert Füracker

Variante 2: Das Flächenmodell

Hier geht es nur um die Fläche. Bedeutet: Der eigentliche Wert des Hauses ist egal. Eine Villa im reichen Starnberg wird dann genauso hoch besteuert, wie ein gleichgroßes Haus in Niederbayern auf dem Land. Die Union, vor allem die CSU, will dieses Modell. Denn das Flächenmodell sei unbürokratisch und schnell zu berechnen.

Mögliche Kompromisslösung

Die Fronten scheinen verhärtet. Und der Verhandlungsdruck ist hoch: Es geht um 14 Milliarden Euro für die Kommunen. Bis Ende des Jahres muss eine Lösung her. Immer wieder kursiert eine Art Kompromisslösung: Die Grundsteuer soll sich aus nur zwei Faktoren zusammensetzen: Fläche und Bodenwert. Dann ginge es nur um die Größe und den Wert aufgrund der Lage. Das wäre relativ unbürokratisch - würde aber gleichzeitig die Lage der Immobilie berücksichtigen. Der Gipfel im Berlin wird sich wohl wieder bis in den Abend ziehen. Mal sehen, ob es am Ende eine Einigung gibt. Dann kann Scholz wirklich sagen: "Entspannt euch, Leute!"