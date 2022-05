Ernährungskrise: Sind die Vorgaben für Backweizen zu streng?

"Teller statt Trog" heißt es in letzter Zeit recht häufig. Hintergrund ist die weltweite Getreideknappheit wegen des Krieges in der Ukraine. Tatsächlich landet hierzulande ein Großteil der Getreideernte im Trog als Futtermittel, ein viel kleinerer Teil wird als Lebensmittel verarbeitet. Ist das also Verschwendung? Weizen ist nicht gleich Weizen. Denn bevor Weizen überhaupt als Nahrungsmittel für Brot oder Mehl verarbeitet werden darf, muss Weizen strenge Vorgaben erfüllen.

Brot kann man aus fast jedem Weizen machen

Es geht um die Frage: Welcher Weizen ist überhaupt gut genug für Brotweizen? Höchstens 30 Prozent des in Deutschland erzeugten Weizens landen in der Brotherstellung. Das heißt aber nicht, dass der Rest ungenießbar wäre. Denn fast drei Mal so viel wäre backfähig, also absolut genießbar. Im Prinzip kann man sogar aus jedem Weizen Brot machen, auch aus dem, der gemeinhin Futterweizen genannt wird, sagt Professor Friedrich Longin von der baden-württembergischen Landessaatzuchtanstalt in Hohenheim. Und weiter: “Wenn Sie am Verhungern sind, dann essen Sie alles.” Fladenbrote und Kastenbrote sind grundsätzlich immer möglich. Bei anderem Brot oder Semmeln entscheidet die Weizenqualität salopp gesagt darüber, ob die Backware hinterher 700 Milliliter Volumen oder nur 650 hat und schön fluffig ist.

Bisher kommt es nur auf den Proteingehalt des Weizens an

In der Realität wird jedoch streng getrennt zwischen Brotweizen und Futterweizen. Und zwar einfach nach dem Eiweiß-, das heißt nach dem Proteingehalt. Da heißt es Hopp oder Topp: Weizen mit einem hohen Proteingehalt, also mit mehr als 12 Prozent zählt als Backweizen, der mit dem niedrigen Proteingehalt als Futterweizen. Momentan bringt der Landwirt seinen Weizen nach der Ernte zum Landhändler und der sortiert nach dem gemessenen Proteingehalt in zwei Kategorien: Viel Protein – wenig Protein.

Die Backqualität ist wichtiger als der Proteingehalt

Dabei weiß man seit etlichen Jahren, die Backeignung eines Mehles hängt bei den gegenwärtig angebauten Sorten nicht mehr vom Proteingehalt sondern vor allem von der Proteinqualität ab und damit von der Weizen-Sorte. Die Sorten werden nach ihrer Backeignung eingeteilt in verschiedene Qualitätsklassen. Klasse E wie "Elite" hat die besten Backqualitäten, dann kommen A und B. Futterweizen sind C-Weizen. Ein E- Weizen mit einem Proteingehalt von 9% kann also bessere Semmeln ergeben kann als ein C- Weizen mit 13 % Proteingehalt.

Bäckerqualität ist entscheidend, mehr als die Backqualität

Dazu komme, so Friedrich Longin, der nicht nur als Pflanzenzucht-Experte sondern auch als Hobbybäcker mit Getreide arbeitet: Ein guter Bäcker könne auch aus einem Weizen mit einer schlechten Backqualität ein anständiges Brot machen. Er habe viel mehr Einfluss auf das Produkt als die Pflanzenzüchter und der Landwirt. Zum Beispiel in dem er einen Sauerteig einsetzt anstatt Hefe, den Teig länger gehen lässt oder die Knetung optimal auf das Mehl anpasst.

Nachhaltiger und praktischer: Drei statt zwei Kategorien

Friedrich Longin und andere Experten fordern, den Weizen nicht in die zwei Kategorien viel und wenig Protein zu sortieren, sondern in drei Kategorien, je nach Backqualität der einzelnen Weizensorten. Zwei Kategorien wären Backweizen mit sehr guter (E und guter A-Weizen) bzw. guter (restlicher A und B-Weizen) Backqualität, die dritte Kategorie wäre Futterweizen. Genauso so, wie es die kleinen Müller in Süddeutschland machen würden, die ihren Kunden deshalb bessere Qualitäten liefern könnten als die großen Mühlen, so Friedrich Longin, “sonst könnten sie nicht überleben”.

Weiterer Pluspunkt: Die Umwelt würde profitieren

Würde man die Handelskriterien so ändern, hätte das einen großen weiteren Vorteil: Die Bauern würden auf die Spätdüngung Ende Mai, Anfang Juni verzichten. Diese dritte Stickstoffdüngung erhöht den Eiweißgehalt im Weizen – wenn es danach genug regnet. Regnet es zu wenig, wird der Stickstoffdünger nicht von den Pflanzen aufgenommen und geht später als Nitrat ins Grundwasser. Auch wenn sie für die Umwelt ein schlechtes Geschäft ist – für die Landwirte rechnet sich diese Stickstoffdüngung häufig, weil sie für proteinreichen Weizen mehr Geld bekommen als für Weizen mit einem mittleren Proteingehalt.

Diese Zusammenhänge sind nicht neu. Die gegenwärtige Krise sei eine Chance, die bestehenden Missstände zu beheben, sagt Professor Friedhelm Taube von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel: "Wir diskutieren über die Unsinnigkeit dieses Proteinwertes in Bezug auf Backqualität und die daraus resultierenden Probleme im Umweltbereich seit fünfzehn, zwanzig Jahren." Nun sei es höchste Zeit, den Proteingehalt als Handelskriterium aufzugeben.

Eine Million Tonnen mehr Backweizen aus Deutschland

Es geht um eine Million Tonnen Brotweizen, die bereits auf den deutschen Äckern wachsen und bislang noch nicht als Brotweizen verkauft werden können.

Doch allein mit gutem Zureden an den Getreidehandel werde sich da nichts ändern. Friedrich Longin von der baden-württembergischen Landessaatzuchtanstalt geht davon aus, dass aufgrund der vorhandenen Marktstrukturen, wo viele von wenigen abhängig seien, vielleicht "eine gewisse Regulierung eingreifen muss". Immerhin gehen die Handelsgepflogenheiten momentan auf Kosten der Welternährung und der Umwelt. Und ein Wandel des Weizenhandels hätte für die Bevölkerung, die Umwelt und die Landwirte nur positive Nebenwirkungen, so die Einschätzung der Agrarexperten.