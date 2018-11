Ermittlungen gegen BMW laufen weiter

Die Ermittlungen gegen BMW laufen nach wie vor. Es geht um 7.900 Fahrzeuge aus der 5er und 7er Reihe. Bei diesen Autos ist eine unzulässige Abschalteinrichtung installiert worden. Während BMW von einem Versehen spricht, ermittelt die Staatsanwaltschaft München weiter wegen Betrugsverdachts. Wie lange noch, ist offen.

Prognosen in so komplexen Wirtschaftsverfahren seien immer schwierig, teilte die zuständige Münchner Staatsanwaltschaft dem BR mit. Man hoffe allerdings, bis Ende dieses Jahres eine Abschlussverfügung treffen zu können, so die Pressesprecherin weiter.

Die "Süddeutsche Zeitung" meldete im September, dass das Verfahren eingestellt werden könne und der Autobauer ein Bußgeld von zehn Millionen Euro bezahlen muss - nicht viel, wenn man an die Milliardenstrafen des VW-Konzerns denkt.

Anderer BMW-Fall Ende Oktober eingestellt

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind Vorermittlungen gegen BMW in einem anderen Fall Ende Oktober eingestellt worden. Es ging um einen Diesel der 3er-Reihe. Tests der Deutschen Umwelthilfe zufolge gab es bei diesen Fahrzeugen Indizien, dass eine illegale Abschalteinrichtung verbaut worden sein könnte, mit der Folge eines unzulässigen Stickoxidausstoßes.

Das Kraftfahrtbundesamt hat jedoch keine illegale Abschalteinrichtung gefunden. Nun teilte die Behörde vor Kurzem auch mit, dass die Höhe der beanstandeten CO2-Emissionen rechtlich in Ordnung sei. Deshalb sieht auch die Staatsanwaltschaft in München keine Veranlassung mehr, dem Fall weiter nachzugehen.