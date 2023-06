Erleichterte Kurzarbeiter-Regelungen laufen aus

Die Zahlen schon sprechen für sich: Für 45.000 Beschäftigte wurde im Mai die konjunkturelle Kurzarbeit beantragt – ein leichter Anstieg zwar, aber weit weg von den sechs Millionen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hubertus Heil will die Regelungen darum wieder auf Vorkrisenniveau umstellen.

Ab Juli müssen dann als Voraussetzung für den Lohnersatz wieder ein Drittel und nicht mehr nur zehn Prozent der Belegschaft vom Arbeitsausfall betroffen sein. Bei der Bundesagentur für Arbeit stößt das auf Zustimmung. Daniel Terzenbach vom Vorstand der Nürnberger Behörde hat nicht nur die Kosten im Blick. Die Bundesagentur für Arbeit habe bereits häufiger gesagt, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiert habe. Von der arbeitsmarktlichen Sicht gebe es keine Legitimation mehr für die Kurzarbeit.

Konjunkturelle Kurzarbeit bleibt erhalten

Zumal das konjunkturelle Kurzarbeitergeld nicht abgeschafft wird. Aber es sollte aus Sicht der Bundesagentur reformiert werden. Der Weg vom Antrag hin zur Bewilligung sei einfach zu kompliziert. "Dass dieser Wust an überbordender Bürokratie weg muss, dafür machen wir uns schon lange stark", sagt Terzenbach. Gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, versuche die Agentur die Bürokratie zu vereinfachen. Jetzt müsse nur noch die Politik davon überzeugt werden.

Im Mai war Arbeitsmarkt ohne Schwung

Im vergangenen Mai ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland leicht gesunken. Aber die übliche Frühjahrsbelebung ist nicht so stark ausgefallen, wie in anderen Jahren im Mai. Wegen der schwächelnden Konjunktur finden Arbeitslose zurzeit schwieriger einen Job, meldet die Agentur für Arbeit. Gleichzeitig halten Unternehmen angesichts des Fachkräftemangels verstärkt ihre Beschäftigten.

Vor diesem Hintergrund ist konjunkturelle Kurzarbeit noch immer eine Stütze für den Arbeitsmarkt. Vom 1. bis 24. Mai zeigten Unternehmen diese für 45.000 Beschäftigte an. Die Zahl derer, die tatsächlich in Kurzarbeit gehen, liegt erfahrungsgemäß niedriger. Aktuelle Daten dazu, wie viele Menschen Kurzarbeitergeld in Anspruch nahmen, liegen bis März vor. Damals waren es 133.000 Beschäftigte.