Es war mal wieder eine erfolgreiche Woche an den Börsen. Auslöser waren die deutlich gestiegenen Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts USA und China. Sowohl aus Peking wie auch aus Washington kommen jedenfalls positive Signale. Der DAX konnte über die Woche gut 3 Prozent zulegen. Er ging mit 11 300 Punkten ins Wochenende. Autowerte wie Daimler erholten sich, denn für sie sind China und die USA wichtige Absatzmärkte.

Kursrutsch bei ThyssenKrupp

Wochenverlierer mit minus 8 Prozent war ThyssenKrupp, weil möglicherweise die Stahlfusion mit Tata Steel auf der Kippe steht. Im MDAX verteuerte sich Airbus um 11 Prozent auf neue Rekordkurse. Der Flugzeugbauer verdient so gut, dass das Aus des Riesenfliegers A 380 nicht ins Gewicht fällt. Kursgewinne in New York. Der Dow Jones schloss 1,7 höher bei 25 882. Der Euro kostete 1, 13 Dollar.