Erfolgreiche Ausgründung – 25 Jahre Siemens Healthineers

Siemens Healthineers hat heute einen festen Platz im Dax und ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Medizintechnik. Doch Mitte der Neunzigerjahre haben die Analysten dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Heinrich von Pierer, geraten, den Bereich UBMed zu verkaufen. Aber das Unternehmen hielt an der Medizintechnik fest und entschied sich für den Bau der neuen Med-Fabrik in Erlangen: mit einem Volumen von 200 Millionen DM die größte Investition der Siemens AG nach der Wende in den alten Bundesländern. Am 3. Oktober 2022 jährt sich die Bekanntgabe dieser Entscheidung zum 25. Mal.

Scharfe Bilder aus dem Inneren des Körpers

Auf einem gedrechselten Fuß aus Holz ruht sie – die Röntgenröhre aus Glas. Etwa so groß ist die Kugel, dass man sie mit zwei Händen knapp umgreifen könnte – dürfte man das zerbrechliche Ausstellungsstück im Medizinmuseum in Erlangen anfassen. Damit wurden sogenannte Schattenbilder des inneren Aufbaus der Patienten gemacht. Heute wird man in die Röhre geschoben und bekommt innerhalb von Minuten scharfe Bilder vom Inneren des Menschen. Das Geschäftsmodell von Siemens Healthineers in Erlangen.

Idee beim Spaziergang auf dem Walberla

Vor 25 Jahren hatte Heinrich von Pierer den Plan gefasst, den Siemens Unternehmensbereich Medizin – kurz UB Med – aus dem Siemens-Konzern auszugliedern und auf eigene Füße zu stellen. Der damalige Siemens-Chef hatte die Chance beim Schopf ergriffen, aus einer ehemaligen US-Kaserne mitten in Erlangen einen Campus mit Entwicklungsbüros, Verwaltung und Werkshallen zu schaffen. Angeblich – so die Legende – kam ihm die Idee beim Spaziergang auf dem Berg der Franken, dem Walberla.

Naja, ganz so war es nicht, wie von Pierer bei einer Feierstunde im Medizinmuseum in Erlangen verriet. Es war eher ein Marketing-Gag. Von Pierer: "Da machen wir ein schönes Bild oben auf dem Walberla. Und da machen wir als Geschichte dazu, dort ist die Entscheidung gefallen für den Bau der Fabrik hier." Aber: Die Legende wirkt nach. Die Wand eines der Verkaufsräume, in dem die Magnetresonanztomografen Kunden von Kliniken in der ganzen Welt vorgeführt werden, ziert ein riesiges Foto des Walberla.

Massiver Job-Verlust

Tatsache ist, die Neugründung ging mit einem massiven Job-Verlust einher. Von 9.000 UB MED-Beschäftigten blieben 6.000 übrig. Heute sind es 12.000 Arbeitsplätze in Erlangen und Forchheim. Und: das neue Unternehmen investierte damals 200 Millionen Mark – heute wäre dies eine Milliarden-Investition – in die Sanierung einer alten US-Kaserne mitten in Erlangen. Dazu entstanden Wohnungen für die Siemensianer mit ihren Familien.

Für Arthur Keindel, Chef der MR-Sparte (Magnetresonanztomografen), ist diese Nähe von Wohnung und Arbeit ein zweischneidiges Schwert. "Es sind ungefähr 1.000 Mitarbeiter", so Keindel, "die bei MR direkt beschäftigt sind. Viele davon wohnen tatsächlich in der näheren Umgebung. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Man ist oftmals zu schnell erreichbar. Aber, viele Kolleginnen und Kollegen schätzen das hier, diese Kombination Wohnen, Arbeiten, Restaurants außen rum. Also, man ist nicht auf der grünen Wiese."

Bauen gegen steigende Miet- und Kaufpreise

Wo früher US-Soldaten exerzierten, leben jetzt mehrere hundert Familien. In direkter Nachbarschaft der MR-Fabrik, wo die Magnetresonanztomograten gebaut werden. Ein begehrtes Wohnviertel in Erlangen – mit Folgen: Hohe Mieten und Kaufpreise. Das sieht auch der Erlanger Wirtschaftsreferent Konrad Beugel: "Wir haben ein ordentliches Preisniveau, sowohl beim Kaufen als auch beim Mieten. Viel teurer als zum Beispiel die Kollegen in Nürnberg und in Fürth. Aber deswegen muss unser Ziel sein: bauen. bauen, bauen.“

Schwergewicht im DAX

Siemens Healthineers gehört heute – ein Vierteljahrhundert nach der Ausgründung und dem Börsengang – zu den Schwergewichten der deutschen Industrie, betont Aufsichtsrats-Chef Ralf Thomas: "Sie haben in der Zwischenzeit den Aufstieg in die Champions League geschafft. Sind im DAX notiert, gehören zu den zehn, zwölf wertvollsten Unternehmen im DAX mit knapp 50 Milliarden Marktkapitalisierung im Augenblick und sind damit buchstäblich auf Augenhöhe mit Bayer und BMW."

Und: Die Healthineers bleiben in Erlangen und Forchheim. Groß wird die Zahl der Mitarbeiter in absehbarer Zeit hier nicht mehr wachsen. Aber: Aus dem einst ungeliebten Kind der Siemens-Familie ist ein weltweit tätiger Konzern und Technologieführer geworden.