Erfolgreich trotz Corona - Exportpreis für drei Firmen in Bayern

Corona hat viele Firmen stark getroffen – und doch gibt es Unternehmen, die in den letzten Monaten erfolgreich geblieben sind – oder sogar noch erfolgreicher wurden. Der Bayerischen Exportpreis stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Pandemie. Die Träger des Preises, unter anderem das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, der Bayerische Industrie und Handelskammertag, sowie die bayerischen Handwerkskammern hatten sich dieses Jahr für besondere Kategorien entschieden.

Kategorie "Beachtliche Innovation in Corona-Zeiten" – Sieger Franz Schroll GmbH

Immer mehr Menschen ist in den letzten Monaten klargeworden, wie wichtig ein gemütliches Zuhause ist. Und wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist, gehört dazu vielleicht ein Whirlpool oder sogar eine Sauna. Die Firma Franz Schroll GmbH mit gerade einmal 30 Mitarbeitern hat mit einer neuartigen Sauna die Jury von sich überzeugen können: Der Sauna Cube, eine Außensauna, die als komplett fertiges Modul geliefert wird. Schroll und sein Team bauen sie nach Kundenwusch in der Firma in Chieming am Chiemsee komplett zusammen, liefern sie per LKW – und vor Ort ist nur noch der Anschluss ans Stromnetz nötig. So sparen sich die Kunden einen aufwändigen Umbau im Haus oder Lärm durch Handwerker im Garten.

Saunas vom Chiemsee bei Privatkunden und Hotels beliebt

Die wegen Corona geschlossenen Spas seien wirtschaftlich fast sowas wie ein Glücksfall für die Firma sagt Franz Schroll. So hätten sich Privatkunden sehr stark drauf besonnen, sich im Garten oder Haus ihre private Anlage bauen zu lassen. Und auch die Nachfrage von Hotels habe zugenommen.

Zahlreiche Hotels auf der ganzen Welt bestellen bei Schroll, lassen sich die Produkte in den Hof oder auf die Dachterrasse stellen, berichtet der Unternehmer. Der Exportpreis Bayern für die beachtlichste Innovation sei besonders für seine Mitarbeitenden eine tolle Sache, ein Lob für die viele Arbeit. Nach der Preisverleihung ist für Schroll aber schnell wieder Alltag angesagt, schließlich sei gerade in der Vorweihnachtszeit die Bestellliste noch extrem lang.

Kategorie "Erfolgreiche Auftragsabwicklung in Corona-Zeiten" – Sieger Ibidi GmbH

Die Ibidi GmbH arbeitet seit rund 20 Jahren als Zulieferer in der Laborbranche, produziert Materialien und Werkzeuge zur Untersuchung lebender Zellen. Die Jury war besonders beeindruckt davon, wie das Unternehmen seit Beginn der Pandemie den Kontakt mit den Kunden angepasst habe: Eine komplett überarbeitete Internetpräsenz, um weiter alle nötigen Informationen bieten zu können. Neue Verpackungen, um beim internationalen Versand möglichst wenig Probleme zu bekommen.

Rezept gegen Liegerengpässe

Und: Neue Lager auch an Standorten im Ausland, um Lieferengpässe besser abfangen zu können und Liefertermine einzuhalten. Die Exportquote der kleinen Firma liegt bei rund 70 Prozent. Dafür gab es für die Firma aus dem oberbayerischen Gräfelfing den Preis für erfolgreiche Auftragsabwicklung.

Kategorie Gelungene Markterschließung und Kundengewinnung in Corona-Zeiten – Sieger Brace GmbH

Potenziellen Kunden die eigenen Produkte näherzubringen, trotz geschlossener Grenzen und Kontaktbeschränkungen, das war die Herausforderung vor der auch die Brace GmbH aus Karlstein in Unterfranken stand. Die Idee: Die volle Konzentration auf die virtuelle Welt. Die Firma liefert Stoffe, die in der Medizin, der Lebensmittelbranche und der Kosmetik zum Einsatz kommen, sogenannte Mikrogranulate. Durch die regelmäßige Teilnahme an virtuellen Messen konnte das Unternehmen seinen Umsatz in Pandemiezeiten sogar steigern.

Neukunden werden in die Entwicklung eingebunden

Das Unternehmen habe bei virtuellen Veranstaltungen teilweise mehr neue Kunden gewinnen können als auf klassischen Messen in den Jahren zuvor. Da das Unternehmen die Neukunden zusätzlich auch noch besser in die Entwicklung einbinden konnte, Videochat und Onlineplanung sei Dank – konnte die Brace GmbH die Jury in der Kategorie Kundengewinnung in Corona-Zeiten von sich überzeugen. Die Exportquote der kleinen Firma mit gerade einmal 20 Mitarbeitenden beträgt stolze 85 Prozent.

Auszeichnung für kleine bayerische Firmen

Bereits zum vierzehnten Mal gibt es den Exportpreis Bayern. Bewerber mussten ihren Hauptsitz in Bayern haben, sowie die Zahl von 100 Vollzeitbeschäftigten nicht überschreiten. Im vergangenen Jahr ist der Exportpreis wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.