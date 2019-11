Erfolg im Ausland – Exportpreis Bayern verliehen

Seine Waren in andere Länder exportieren und sich gegen die weltweite Konkurrenz durchsetzen. Viele denken, dass das eigentlich nur was für große Konzerne ist. Aber auch kleine und mittelständische Firmen können hier Erfolg haben. Mit dem Exportpreis Bayern wolle man die Unternehmen würdigen, die mit Mut und Erfolg ihre Chancen auf ausländischen Märkten nutzen, sagt der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

"Mit zum Teil sehr kleinen Teams haben die Preisträger neue Märkte im Ausland kenntnisreich, innovativ und mit bayerischem Charme erschlossen." Hubert Aiwanger, Freie Wähler, Wirtschaftsminister Bayern

Beworben hatten sich dieses Jahr knapp 90 Unternehmen für den Preis von Wirtschaftsministerium, Bayerischem Industrie- und Handelskammertag, der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern und Bayern International.

Handel: Erfolgreich mit gebrauchten Flugzeugsitzen

Die aviationscouts GmbH aus Lichtenfels konnte sich den Preis in der Kategorie Handel sichern. Das Unternehmen vermittelt gebrauchte Flugzeugsitze an Luftfahrtunternehmen. Neben dem An- und Verkauf von Passagiersitzen kümmern sich die Oberfranken auch um das Aufarbeiten und Reparieren der Sitze. Dazu kommt noch das Beschaffen von Ersatzteilen. Seinen Umsatz erwirtschaftet das Unternehmen mit seinen gerade einmal 17 Mitarbeitern fast ausschließlich im Ausland. Neben Europa kommen die Kunden aus Australien, USA, Dubai, Mexiko oder Singapur.

Genussland: Eduard Edel Bonbonfabrik

Erstmals wurde der Exportpreis dieses Jahr in der Kategorie Genussland vergeben. Gewinner ist die Bonbonfabrik Eduard Edel aus Donauwörth. Das Besondere an den Frucht- und Kräuterbonbons: Das Unternehmen mit seinen 65 Mitarbeitern stellt sich individuell auf die Wünsche der Auslandskunden ein. So bekommt die Firma zum Beispiel von Kunden aus Südtirol Apfelmark, Waldhonig oder Zirbelkieferöl geliefert, um diese Rohstoffe in den Bonbons zu verarbeiten. Während die Verbraucher in Asien bunte Bonbonmischungen lieben, mögen sie in den nordischen Ländern scharfe Bonbons und Lakritz. Neben Europa gehen die Produkte nach China, Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate oder die USA, insgesamt sind die Schwaben in 30 Ländern vertreten.