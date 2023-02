Erdbeben in der Türkei: Das müssen Urlauber wissen

Die Urlaubsbranche zeigt sich schockiert von dem Ausmaß der Zerstörungen in den Erdbebengebieten der Türkei und Syriens. Einige deutsche Reiseveranstalter haben bereits gespendet oder Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Die Touristikbranche in der Türkei hat angesichts der Ereignisse die Reisemesse Emitt, die eigentlich derzeit in Istanbul stattfinden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben. Dennoch hoffen die Firmen, dass viele Urlauber in diesem Jahr wieder in die Türkei kommen werden.

Welche Regionen sind betroffen?

Türkische Hoteliers verweisen darauf, dass die wichtigsten Touristenzentren nicht von Erdbeben beeinträchtigt sind. Antalya, Izmir und Istanbul sind hunderte Kilometer von den Epizentren entfernt. Betroffen sind die touristisch eher wenig erschlossenen südöstlichen Provinzen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Şanliurfa, Adiyaman, Kilis und Osmaniye. Hier warnt das Auswärtige Amt in Berlin derzeit vor der Gefahr weiterer Nachbeben. Das Amt rät Reisenden vor Ort, sich umsichtig zu verhalten und den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen.

Reiseveranstalter: "Tourismus nicht beeinträchtigt"

Der Hotelverband im Raum Antalya, Aktob, kündigte an, dass die Mitgliedsbetriebe 15.000 Hotelzimmer für Menschen bereitstellen, deren Häuser durch die Erdbeben zerstört wurden. Dies habe aber auf den Tourismus keinen Einfluss, sagte der Chef des auf Türkei-Reisen spezialisierten deutsch-schweizerischen Veranstalter Bentour, Deniz Ugur, der Fachzeitschrift fvw. Denn derzeit seien an der türkischen Riviera viele Hotels saisonbedingt geschlossen und könnten so die Menschen aus der Erdbebenregion zeitweise aufnehmen.

Bei Angst vor Erdbeben: Kann ich Pauschalreise stornieren?

Pauschalurlauber haben grundsätzlich das Recht, kostenlos zu stornieren, wenn ihre Reise durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände absehbar erheblich beeinträchtigt ist. Ansonsten müssen sie bei einem Rücktritt die in den Geschäftsbedingungen festgelegten Stornogebühren bezahlen. Diese können bis zu 100 Prozent betragen.

Ob eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, hängt immer von der Lage vor Ort ab, also konkret da, wo das Hotel steht, und nicht vom persönlichen Empfinden des Reisenden, betont die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die bloße Angst vor einem Erdbeben reicht also nicht aus als Grund für einen kostenlosen Reiserücktritt - auch nicht bei einer sehr erdbebengefährdeten Stadt wie Istanbul.

Was gilt bei Individualreisen und Flügen?

Haben Reisende Flug und Unterkunft separat gebucht, müssen sie die einzelnen Reiseleistungen dann nicht bezahlen, wenn sie nicht erbracht werden können. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Luftraum oder das Gebiet, in dem sich die Unterkunft befindet, gesperrt werden, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Ist eine Unterkunft zugänglich und ohne Gesundheitsgefahr bewohnbar, sind Reisende auf die Kulanz des Anbieters angewiesen, wenn keine kostenlose Rücktrittsklausel besteht. Ansonsten müssen die Urlauber mit einer Stornogebühr rechnen, wenn sie nicht anreisen. Wurde die Unterkunft direkt bei einem Eigentümer im Ausland gebucht, gilt außerdem das Recht des Landes, in dem die Unterkunft liegt.

Hilft mir eine Reiserücktrittsversicherung?

Eine Reiserücktrittsversicherung oder eine Reiseabbruchversicherung nützt bei unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen nichts, da sie hierfür in der Regel nicht einspringen. Sie sichert hauptsächlich das Risiko des Reisenden ab, vor oder während der Reise zu erkranken, oder sie zahlt, wenn ein naher Angehöriger stirbt.